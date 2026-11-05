Đà Nẵng điều chỉnh hình thức thuê hơn 5,1 ha đất tại Khu du lịch Vinacapital Hội An

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UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5079/QĐ-UBND về việc chuyển hình thức sử dụng đất đối với diện tích 51.789,2 m² đất thương mại, dịch vụ tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An.

Theo quyết định, thành phố cho phép Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An, có địa chỉ tại khối Hà My Đông A, phường Điện Bàn Đông, chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê còn lại. Việc điều chỉnh này làm thay đổi hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp, từ thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần. Thời hạn sử dụng đất vẫn được xác định đến ngày 15/1/2057, tương ứng thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày 15/1/2007.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định, trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, sở chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện ký phụ lục hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp (nếu có).

Thuế TP Đà Nẵng được giao xác định tiền thuê đất phải nộp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các chính sách giảm tiền thuê đất, khoản được trừ, ghi nợ và theo dõi các trường hợp được miễn tiền thuê đất, phí, lệ phí (nếu có); đồng thời thông báo để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính.

UBND phường Điện Bàn Đông có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An, bảo đảm đúng mục đích, vị trí, diện tích được cho thuê và phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, phí, lệ phí theo quy định, đồng thời sử dụng đất đúng mục đích, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.