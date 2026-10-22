Đà Nẵng diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, giả định Cổng thông tin điện tử thành phố bị tấn công

120 thành viên là cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương được chia thành 10 đội tham gia diễn tập thực chiến với hình thức của một cuộc thi.

Nội dung diễn tập được triển khai trên môi trường mạng mô phỏng, với tình huống giả định tấn công vào Cổng thông tin điện tử thành phố. Các đội thực hành xử lý tình huống theo kịch bản giả định, tập trung vào các nhiệm vụ: thu thập dữ liệu, khoanh vùng và xác định phạm vi ảnh hưởng, phân tích kỹ thuật, truy vết nguồn tấn công và chuỗi xâm nhập, đánh giá mức độ thiệt hại, tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố. Cùng với đó là trả lời bộ câu hỏi của Ban tổ chức và nộp kết quả qua hệ thống thao trường để chấm điểm, xếp hạng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu khai mạc hội nghị diễn tập

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; đồng thời là nền tảng để chuyển đổi số phát triển an toàn, bền vững. Đối với Đà Nẵng, yêu cầu bảo vệ phải được đặt ra ngay trong quá trình xây dựng và vận hành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Bảo vệ hệ thống thông tin chính là bảo vệ sự thông suốt trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, bảo vệ dữ liệu, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

120 thành viên là cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương được chia thành 10 đội tham gia diễn tập thực chiến với hình thức của một cuộc thi.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu hoạt động diễn tập phải thực chất, lấy năng lực xử lý tình huống làm trọng tâm; bảo đảm kỷ luật, an toàn và sự phối hợp thống nhất giữa các lực lượng; đồng thời cần gắn kết quả diễn tập với trách nhiệm bảo vệ hệ thống thông tin tại từng cơ quan, đơn vị.

Sau diễn tập, các đơn vị cần rà soát phương án ứng cứu, quy trình phối hợp và điều kiện bảo đảm; xác định công việc, trách nhiệm và thời hạn khắc phục những nội dung còn hạn chế. Hiệu quả diễn tập phải được thể hiện bằng khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời và giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố thực tế.

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Qua tình huống diễn tập, Công an TP Đà Nẵng hướng đến nâng cao kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng ứng phó của các lực lượng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, phục vụ phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng.

Đông A