Đà Nẵng: Diễn tập chữa cháy, cứu nạn quy mô lớn tại hầm Hải Vân

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt ở hiện trường để ứng phó sự cố tai nạn theo tình huống diễn tập. Ảnh: T.CÔNG

Theo tình huống giả định, một xe tải lưu thông trên đường dẫn vào hầm (theo hướng Nam - Bắc) bất ngờ bị nổ lốp, mất lái và đâm vào thành hầm. Xe tải đi phía sau do không làm chủ được tốc độ đã va chạm với xe phía trước.

Cách đó khoảng 20m, một xe khách 29 chỗ và một xe khách 16 chỗ tiếp tục xảy ra tai nạn, khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt trên xe. Tại khu vực xe tải gặp nạn, hiện tượng chập điện kết hợp với nhiên liệu rò rỉ đã gây ra cháy lớn.

Ngay lập tức, lực lượng cơ sở nhanh chóng báo động, điều tiết giao thông, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và sử dụng phương tiện tại chỗ để khống chế đám cháy; đồng thời thông báo yêu cầu lực lượng chức năng hỗ trợ.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương triển khai đội hình, sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực để giải cứu người mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu.

Cùng với đó, các xe chữa cháy liên tục phun nước làm mát, phối hợp sử dụng robot phun chất chữa cháy để xử lý dứt điểm đám cháy theo đúng kịch bản đề ra.

Đánh giá tại buổi diễn tập, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhấn mạnh, hầm Hải Vân hằng ngày đón nhận hàng nghìn lượt phương tiện qua lại.

Khi xảy ra sự cố, không gian ngầm hạn chế sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho việc tiếp cận, cứu người và tổ chức thoát nạn. Lượng khói, khí độc tích tụ càng khiến công tác xử lý trở nên phức tạp.

Vì vậy, việc chủ động xây dựng phương án và tổ chức thực tập thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các lực lượng làm quen với tình huống khó, nâng cao kỹ năng xử lý thực tế.

Đây cũng là dịp để kiểm tra khả năng chỉ huy, phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng vận hành hầm, Cảnh sát phòng, cháy chữa cháy, Cảnh sát giao thông, y tế và các đơn vị liên quan.

Theo ông Lê Châu Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, kể từ khi đưa vào vận hành (tháng 6/2005) đến nay, hầm Hải Vân đã phục vụ an toàn cho hơn 50 triệu lượt phương tiện.

Trong hơn 20 năm qua, sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời giữa lực lượng cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng hành khách mỗi khi xảy ra sự cố.

Qua mỗi đợt thực tập, đơn vị quản lý hầm sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp từ lực lượng chuyên môn để không ngừng hoàn thiện phương án cứu nạn, phục vụ công tác vận hành hầm an toàn, hiệu quả.

Một số hình ảnh thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hầm Hải Vân:

Triển khai đội hình chữa cháy. Ảnh: T.CÔNG

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu người bị nạn và di dời tài sản trên xe. Ảnh: T.CÔNG

Đội hình phun lăng được triển khai để nhanh chóng khống chế ngọn lửa bùng phát từ tai nạn giả định. Ảnh: T.CÔNG

Xe robot được huy động để truyền tiếp nước từ xe chữa cháy, tham gia dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ảnh: T.CÔNG

Với tình huống tai nạn giao thông thứ hai, công tác tiếp ứng, xử lý sự cố được triển khai nhanh chóng sau đó. Ảnh: T.CÔNG

Các lực lượng phối hợp đồng bộ để xử lý đám cháy. Ảnh: T.CÔNG

Buổi diễn tập giúp đơn vị quản lý, vận hành hầm đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ảnh: N.VIẾT