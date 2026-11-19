Hội nghị Hợp tác di sản thế giới năm 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai” sẽ diễn ra từ ngày 3 - 4/12/2026.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 - 2026). Đây là dịp nhìn lại hành trình, thành tựu và đóng góp của Việt Nam trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của nhân loại; đồng thời thể hiện cam kết, trách nhiệm và vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương, đóng góp vào các mục tiêu chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Sự kiện quy tụ đại diện các thành phố di sản, tổ chức quốc tế, chuyên gia và đối tác, hướng đến tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của đại diện khoảng 15 địa phương và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham dự, trong đó có khoảng 8 địa phương xác nhận đoàn tham dự ở cấp thị trưởng, phó thị trưởng hoặc lãnh đạo cấp cao. Các đoàn đến từ Đức, Pháp, Ý, Hungary, Lào, Campuchia và Trung Quốc, cùng đại diện các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực di sản, văn hóa và du lịch.

Đáng chú ý, dự kiến có sự tham gia của đại diện lãnh đạo bang Thuringia (Đức), thành phố Le Havre (Pháp), thành phố Genoa (Ý), Budapest (Hungary), các tỉnh Champasak, Luang Prabang (Lào), Battambang (Campuchia), cùng các đối tác đến từ Tô Châu, Macao, Côn Minh (Trung Quốc).

Sự hiện diện của các địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, kinh nghiệm quản lý và bảo tồn di sản đa dạng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi thực chất, tăng cường hiểu biết và mở rộng các cơ hội hợp tác với Đà Nẵng.

Hội nghị cũng sẽ chào đón sự tham gia của các tổ chức quốc tế và đối tác chuyên ngành, trong đó có đại diện cấp cao UN Tourism, Phó Chủ tịch Europa Nostra và đại diện C.M. Lerici Foundation.

Đây là những đối tác có kinh nghiệm, mạng lưới và chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch và hợp tác quốc tế; góp phần mở rộng chiều sâu chuyên môn và kết nối nguồn lực cho các sáng kiến hợp tác.

Bên cạnh các đoàn địa phương và tổ chức quốc tế, hội nghị dự kiến có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài gồm: Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Ý và Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và Trưởng Phái đoàn UNESCO tại Việt Nam.

Chương trình, sự kiện trong khuôn khổ hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm kết hợp trao đổi chuyên môn, đối thoại quốc tế, quảng bá văn hóa và trải nghiệm di sản.

Ngày 3/12, lễ khai mạc triển lãm ảnh tại Công viên APEC sẽ mở đầu chuỗi hoạt động, góp phần giới thiệu những giá trị di sản, văn hóa, cảnh quan và con người Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế, tạo không gian giao lưu, kết nối thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

Ngày 4/12, hội nghị diễn ra với các hoạt động tiếp xúc, trao đổi song phương, phiên tổng thể “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai” vào chiều 4/12 tại Ballroom Grand Sheraton và hội thảo chuyên đề “Hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản” tại Ocean Ballroom, Furama Resort vào sáng cùng ngày.

Các hoạt động thực địa tại những điểm đến di sản, văn hóa tiêu biểu của thành phố cũng sẽ tạo cơ hội để đại biểu trực tiếp tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa, các mô hình bảo tồn và định hướng phát triển của Đà Nẵng cũng sẽ được giới thiệu đến các đại biểu vào ngày 3/12/2026.

Với chủ đề xuyên suốt “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai”, hội nghị hướng tới cách tiếp cận di sản không chỉ là tài sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực cho phát triển, đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu văn hóa và xây dựng các đô thị bền vững.

Các nội dung trao đổi sẽ tập trung vào những vấn đề có tính thời sự và thiết thực như ngoại giao di sản và quản trị đô thị bền vững trong bối cảnh toàn cầu; kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong quá trình phát triển đô thị; kết nối di sản với giáo dục cộng đồng, du lịch bền vững và công nghiệp văn hóa; ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản.

Thông qua các phiên đối thoại, tham luận chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm và hoạt động kết nối, các đại biểu sẽ chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời tìm kiếm cơ hội triển khai các chương trình hợp tác cụ thể giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức, ứng dụng công nghệ, huy động nguồn lực và phát triển các mô hình bảo tồn di sản bền vững.

Hội nghị Hợp tác di sản thế giới tại Đà Nẵng năm 2026 được kỳ vọng mở ra những sáng kiến, chương trình hợp tác dài hạn, kết nối mạng lưới các thành phố di sản và tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Qua đó, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Đà Nẵng, đồng thời lan tỏa thông điệp kết nối hài hòa giữa gìn giữ bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đây cũng là dịp nâng cao vị thế, hình ảnh Đà Nẵng – thành phố di sản giàu bản sắc, năng động và hội nhập quốc tế.