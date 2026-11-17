Toàn TP. Đà Nẵng hiện có 1.454 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 12.000 thành viên. Trong thời gian qua, đây là lực lượng quan trọng, nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số tại các xã, phường trên địa bàn, là "cánh tay nối dài" của chính quyền thành phố đưa công nghệ số đến từng người dân, góp phần đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống.

Thực hiện: Vũ Lê