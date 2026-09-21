Đà Nẵng: Di dời khẩn cấp 40 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Đồn Biên phòng Ga Ry, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương xã Hùng Sơn tổ chức di dời khẩn cấp 40 hộ dân. Ảnh: TTXVN phát.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, trước đó, đơn vị nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc khu vực đỉnh núi Pơrlai, thôn Ga Ri, xã Hùng Sơn xuất hiện nhiều vết nứt lớn, sâu và hiện tượng cây cối gãy đổ. Qua kiểm tra thực tế, đơn vị nhận thấy nguy cơ sạt lở đất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống dưới chân núi.

Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức di dời khẩn cấp 40 hộ dân với 133 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: TTXVN phát.

Đến chiều 21/9, đơn vị đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ dân sơ tán. Hiện, toàn bộ 40 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức di dời khẩn cấp 40 hộ dân với 133 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: TTXVN phát.

Để hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt, Đồn Biên phòng Ga Ry đã xuất quỹ dự trữ trao tặng 200 kg gạo, đồng thời cử tổ quân y thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn bà con công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại nơi ở tập trung.

Đồn Biên phòng Ga Ry đã xuất quỹ dự trữ trao tặng 200kg gạo, đồng thời cử tổ quân y thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn bà con công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại nơi ở tập trung. Ảnh: TTXVN phát.

Địa bàn Đồn Biên phòng Ga Ry quản lý hiện có khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Đơn vị đang duy trì lực lượng túc trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và hiện trạng sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai cũng như các điểm xung yếu khác, sẵn sàng phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.