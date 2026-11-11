Đà Nẵng di dời 122 người dân, kịp thời cứu trợ sản phụ sinh non giữa mưa lũ

Lực lượng chức năng xã Trà Tân hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện. Ảnh: Trà Tân

Ngày 11/11, theo thông tin từ UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), trước tình hình mưa lớn gây sạt lở đất, chia cắt giao thông tại nhiều khu vực, xã Trà Tân khẩn trương huy động lực lượng ứng phó, hỗ trợ các trường hợp cần cấp cứu y tế và tổ chức di dời 30 hộ với 122 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Đặc biệt, giữa lúc mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông, các lực lượng tại địa phương đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ sinh non.

Theo đó, chị Trần Thị M. (trú thôn Ngọc Giác) xuất hiện các cơn đau bụng, có dấu hiệu sinh non nên được người nhà đưa đến Điểm Trạm Y tế Trà Tân 1 để thăm khám. Nhận thấy đây là trường hợp phức tạp, lực lượng y tế đã huy động phương tiện và nhân lực tại chỗ để chuyển sản phụ lên tuyến trên.

Tuy nhiên, do mưa lớn gây sạt lở tại nhiều vị trí, giao thông bị chia cắt, chị M. đã sinh bé gái nặng 1,7kg ngay trên phương tiện do địa phương huy động trong quá trình chuyển viện. Ngay sau đó, xe cứu thương đã tiếp cận khu vực sạt lở, tiến hành sơ cấp cứu và chuyển hai mẹ con đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, sau đó tiếp tục chuyển tuyến đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để được chăm sóc, theo dõi và điều trị.

Sạt lở tại đập Tà Vi.

Ngoài ra, tại thôn Trà Giác, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa một bệnh nhân đang điều trị chạy thận đi cấp cứu trong điều kiện mưa lớn, giao thông bị ảnh hưởng do sạt lở; đồng thời tiếp cận, cõng một người dân từ khu vực rẫy trở về nhà an toàn.

Trong ngày 11/11, trên địa bàn xã Trà Tân có mưa vừa, có lúc mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Trước tình hình trên, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, kiểm tra những khu vực xung yếu, triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trà Tân bị sạt lở.

Theo số liệu tổng hợp đến 14h ngày 11/11, toàn xã ghi nhận 8 điểm sạt lở đất, ảnh hưởng đến một số tuyến giao thông và khu vực nhà ở của người dân. Trong đó, tại khu vực ngã ba đường Trường Sơn Đông, thôn Ngọc Tu; khu vực cầu Ông Bằng (Km76+570) và gần cầu Nước Vin (Km73+800) trên Quốc lộ 40B, thuộc thôn Trà Giác. Tại tuyến đường liên xã qua thôn Sông Y cũng bị sạt lở. Đáng chú ý, một phần quả đồi bên trái đập Tà Vi, thôn Trà Giác, bị sạt lở với khối lượng khoảng 100m3.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu vực nhà ở của người dân. Tại thôn Ngọc Tu, đất sạt lở tràn vào sát nhà 1 hộ dân; đồng thời ghi nhận 5 hộ dân bị sạt lở đất phía sau nhà.

Tại thôn Sông Y, sạt lở làm đổ góc tường phía sau nhà của một hộ dân. Các hộ dân bị ảnh hưởng được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời hoặc chủ động chuyển đến nơi an toàn.

Sạt lở, đất đá tràn vào nhà người dân tại thôn Sông Y.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, UBND xã Trà Tân đã tập trung chỉ đạo rà soát các khu vực có nguy cơ cao, huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán. Đến 14h ngày 11/11, địa phương tổ chức di dời 30 hộ với 122 nhân khẩu cùng các vật dụng gia đình đến nơi an toàn, tăng 5 hộ với 20 nhân khẩu so với thời điểm 9h cùng ngày.

Cùng với công tác di dời, địa phương đã huy động 63 cán bộ, chiến sĩ và thành viên các lực lượng quân sự, công an, dân quân, đội xung kích phòng, chống thiên tai tham gia ứng phó.