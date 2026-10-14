Đà Nẵng: Đề xuất thí điểm phát hành trái phiếu quốc tế

Liên quan đến Đề án huy động vốn đầu tư nước ngoài cho đầu tư phát triển qua thu hút công ty quản lý tài sản và quỹ đầu tư vào VIFC-DN, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Điều hành VIFC-DN cho biết, mục tiêu đề ra nhằm kết nối nguồn vốn trung và dài hạn toàn cầu và nguồn vốn kiều hối cho các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm, năng lượng, chuỗi cung ứng, tài chính xanh, kinh tế số và logistics tại TP. Đà Nẵng và các địa phương trong nước.

Phối cảnh tổng thể Dự án Bến cảng container Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 cấp phép cho 2-3 công ty quản lý tài sản quốc tế, thành lập tối thiểu 5 quỹ đầu tư để huy động và giải ngân từ 1-3 tỷ USD trong 2 năm đầu (2026-2027) và 2-4 tỷ USD/năm (giai đoạn 2028-2030), thu xếp vốn tối thiểu cho 8-12 dự án.

Sản phẩm, dịch vụ thí điểm gồm: Huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư vào các dự án cho hạ tầng trọng điểm, năng lượng, cảng-logistics, hạ tầng số, các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Huy động nguồn vốn nước ngoài cho các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm của thành phố (thành lập Công ty quản lý tài sản và Quỹ đầu tư hạ tầng; hoặc thành lập Công ty Đầu tư tài chính Đà Nẵng làm đầu mối phát hành trái phiếu quốc tế, tiếp nhận tài trợ hoặc cho vay lại) cho các dự án: Đầu tư hạ tầng VIFC-DN, đường cao tốc nội thị, dự án mở rộng đường Nguyễn Sinh Sắc, hạ tầng kết nối đô thị-cảng biển, trung tâm dữ liệu vùng,…

Phối cảnh một đoạn đường cao tốc nội thị kết nối trung tâm TP. Đà Nẵng - Chu Lai.

Nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Đà Nẵng, mới đây VIFC-DN đã tham mưu UBND TP. Đà Nẵng triển khai giao dịch thí điểm phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ (USD) trên thị trường vốn quốc tế. Được biết, 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Đà Nẵng gồm có tuyến đường cao tốc nội thị kết nối trung tâm TP. Đà Nẵng - Chu Lai giai đoạn 1 và tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.000 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm: Để thực hiện kịch bản tăng trưởng 11,22% năm 2026, vốn đầu tư toàn xã hội quý IV cần khoảng 35.000 tỉ đồng, đưa tổng vốn đầu tư cả năm của thành phố lên khoảng 123.000 tỉ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn tín dụng quý IV khoảng 15.000 tỉ đồng, đưa dư nợ đến cuối năm lên khoảng 485.000 tỉ đồng.