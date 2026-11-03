Đà Nẵng đề xuất tăng phun lửa, phun nước cầu Rồng

Cầu Rồng Đà Nẵng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo đó, nhằm tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động du lịch đêm, khối doanh nghiệp vận tải du lịch đường thủy nội địa đề xuất bổ sung hai đêm thứ Ba và thứ Tư, đồng thời bố trí nghỉ bảo dưỡng vào thứ Hai và thứ Năm đối với hoạt động phun lửa, phun nước cầu Rồng.

Đáng chú ý, đề xuất không chỉ dừng lại ở việc tăng số đêm trình diễn. Doanh nghiệp còn tính toán bổ sung hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng, kết nối đèn LED đổi màu trên thân Rồng theo nhạc nền và xây dựng các kịch bản trình diễn phù hợp với từng chương trình phun lửa, phun nước.

Phương án này hướng đến duy trì hoạt động trình diễn thường xuyên hơn, tạo thêm sức hút cho du lịch đêm, đồng thời góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Một nội dung đáng chú ý trong phương án là cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa để duy trì hoạt động.

Được biết, theo lộ trình đề xuất, trong tháng 11/2026, Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Doanh nghiệp đề xuất triển khai thí điểm trong một năm kể từ ngày 1/12/2026, sau khi được UBND thành phố cho phép.