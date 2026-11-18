Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chào mừng đoàn công tác Báo Pasaxon và Báo Nhân Dân đến thăm, làm việc tại thành phố; đồng thời mong muốn chuyến công tác sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối, tăng cường hợp tác báo chí và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bìa phải) chủ trì tiếp ông Syvanh Homsayadeth, Tổng Biên tập Báo Pasaxon (Lào). Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt toàn diện giữa hai nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định đây là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trong đó, Báo Nhân Dân và Báo Pasaxon (Lào) giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước; kết nối nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đối với Đà Nẵng, hợp tác với các địa phương của Lào luôn là một trong những ưu tiên chiến lược trong công tác đối ngoại. Thành phố mong muốn chuyển hóa mối quan hệ hữu nghị thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai bên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho ông Syvanh Homsayadeth, Tổng Biên tập Báo Pasaxon (Lào). Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, từ ngày 1/7/2025, Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, mở rộng không gian và dư địa phát triển.

Thành phố có nhiều tiềm năng hợp tác với Lào trong các lĩnh vực logistics, kinh tế biển, du lịch, thương mại và chuyển đổi số. Đặc biệt, Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở thêm cơ hội kết nối, phát huy lợi thế của hai bên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề xuất Báo Pasaxon phối hợp triển khai 3 nội dung hợp tác trọng tâm. Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.

Thành phố mong muốn Báo Pasaxon phát huy vai trò là cầu nối thông tin, đẩy mạnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội hợp tác, đầu tư của Đà Nẵng đến các địa phương, doanh nghiệp và người dân Lào; chú trọng các lĩnh vực du lịch, thương mại, phát triển logistics, văn hóa và giáo dục.

Thứ hai, phối hợp tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027. Dịp này, Đà Nẵng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: triển lãm tư liệu, gặp gỡ lưu học sinh Lào, các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Thành phố dự kiến tổ chức diễn đàn về logistics và thương mại của Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết hợp các hội chợ, triển lãm du lịch, thương mại và giao lưu ẩm thực Việt Nam - Lào.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố mong muốn Báo Pasaxon cử phóng viên đến Đà Nẵng tác nghiệp, đưa tin về các hoạt động; đồng thời phối hợp tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, con người và những thành tựu phát triển của thành phố.

Qua đó, lan tỏa những câu chuyện hợp tác thiết thực giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào; góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thứ ba, tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các cơ quan báo chí. Thông qua sự kết nối của Báo Nhân Dân, thành phố Đà Nẵng sẵn sàng tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình thành phố phối hợp với Báo Pasaxon triển khai các hoạt động hợp tác chuyên môn.

Các lĩnh vực được đề xuất ưu tiên gồm chuyển đổi số, phát triển nền tảng truyền thông và sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng, thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, quan hệ hợp tác giữa Báo Pasaxon, Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí Đà Nẵng sẽ tiếp tục được củng cố, mở ra những hướng kết nối mới.

Qua đó, báo chí hai nước phát huy tốt hơn vai trò cầu nối thông tin, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Biên tập Báo Pasaxon cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển nhanh chóng của thành phố, nhất là trên các lĩnh vực du lịch, đầu tư và thương mại.

Chia sẻ về quan hệ hợp tác giữa Báo Pasaxon và Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Báo Pasaxon cho biết hai cơ quan duy trì trao đổi đoàn, phối hợp tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai bên cũng chú trọng tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng của mỗi nước, góp phần nâng cao nhận thức, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, về mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, Báo Pasaxon đã xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên đề, dành nội dung riêng để giới thiệu, lan tỏa truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Biên tập Báo Pasaxon khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh Đà Nẵng; nhất là trong lĩnh vực du lịch, thương mại, logistics và đầu tư; đồng thời giới thiệu những kết quả hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.

Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước và tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.