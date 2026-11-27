Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung Tờ trình số 600/TTr-UBND ngày 25/11/2026 của UBND thành phố cùng dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND thành phố.

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Phạm vi hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ tài chính (đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện) và hỗ trợ kỹ thuật (công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật bảo đảm an toàn điện).

Về mức hỗ trợ tài chính, trường hợp không lắp hệ thống lưu trữ điện, hỗ trợ 1 triệu đồng/1kWp tổng công suất định mức tấm quang điện, tối đa không vượt quá 3 triệu đồng/hộ.

Trường hợp lắp đồng bộ hệ thống lưu trữ điện (từ 3kWh trở lên), đã được nhận mức hỗ trợ trên, hộ gia đình được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ tối đa, tổng kinh phí hỗ trợ không vượt quá 6 triệu đồng/hộ gia đình.

Nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu hằng năm cho ngân sách các xã, phường để chi trả hỗ trợ. Tổng dự toán kinh phí khoảng 240 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2027 - 2030 (mỗi năm phân bổ 60 tỷ đồng).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của Sở Công Thương, việc xây dựng, áp dụng chính sách phát triển với mục đích tự sản xuất, tự tiêu thụ là cần thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chính sách này giúp giảm tải cho lưới điện địa phương và hệ thống truyền tải quốc gia, tiết kiệm chi phí tiền điện sinh hoạt và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Thành phố phấn đấu đạt mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (Đà Nẵng bổ sung 177MW công suất điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2025 - 2030) và chuẩn bị cho chỉ tiêu dự kiến Bộ Công Thương giao 402MW giai đoạn 2026 - 2030.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ đề nghị Sở Công Thương tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung tờ trình để gửi ban trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo cụ thể.