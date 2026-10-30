Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ tối đa 15% giá trị nhà ở cho chuyên gia, nhà khoa học

Đà Nẵng đề xuất chính sách hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao đến làm việc, cống hiến tại thành phố. (Ảnh: Hoàng Anh)

Theo dự thảo, chính sách hướng đến thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng là người Việt Nam, bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đến làm việc, cống hiến tại Đà Nẵng, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thành phố xác định nhiều lĩnh vực ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao, tập trung vào công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Bên cạnh đó là các lĩnh vực trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, logistics, y tế chuyên sâu, giáo dục đại học, thể thao thành tích cao, văn hóa - nghệ thuật và du lịch đẳng cấp quốc tế.

Dự thảo đề xuất 3 chính sách hỗ trợ về chi phí thuê nhà ở, mua nhà ở và lưu trú, với mức hỗ trợ được xác định theo tỷ lệ chi phí thực tế, đồng thời quy định giới hạn về số tiền và thời gian thụ hưởng. Cụ thể, đối với chính sách hỗ trợ thuê nhà ở, thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê nhà thực tế, nhưng không quá 15 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian tối đa 5 năm.

Để được hưởng chính sách, người đề nghị hỗ trợ phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn và điều kiện về thu nhập tương ứng với từng nhóm đối tượng; làm việc thường xuyên tại thành phố theo hợp đồng hoặc quyết định tuyển dụng, tiếp nhận phù hợp. Đồng thời, tại thời điểm đề nghị hỗ trợ, bản thân người lao động và vợ hoặc chồng không đứng tên sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại Đà Nẵng.

Đối với chính sách hỗ trợ mua nhà ở, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ tối đa 15% giá trị hợp đồng mua nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng không vượt quá 800 triệu đồng/người. Đi kèm với khoản hỗ trợ này là cam kết làm việc, cống hiến liên tục tại thành phố ít nhất 5 năm và không chuyển nhượng nhà ở trong thời gian thực hiện cam kết. Kinh phí hỗ trợ dự kiến được giải ngân thành 3 đợt, gắn với tiến độ thực hiện nghĩa vụ của người thụ hưởng.

Trong đó, 40% kinh phí được giải ngân sau khi hoàn tất thủ tục giao nhận nhà ở hợp pháp; 30% tiếp theo được chi trả sau khi người thụ hưởng hoàn thành đủ 3 năm làm việc và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 30% kinh phí còn lại được giải ngân sau khi hoàn thành toàn bộ thời gian cam kết.

Bên cạnh hai chính sách trên, Đà Nẵng cũng đề xuất hỗ trợ chi phí lưu trú đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đến thành phố làm việc theo từng nhiệm vụ hoặc dự án trong thời gian ngắn. Mức hỗ trợ dự kiến tối đa 50% chi phí lưu trú thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ, nhưng không quá 20 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian tối đa 1 năm cho mỗi đợt công tác hoặc thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng áp dụng là những người được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mời hoặc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, tư vấn, nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật hoặc tham gia dự án có thời gian làm việc tại Đà Nẵng dưới 12 tháng, đồng thời đáp ứng các điều kiện theo dự thảo.

Về nguyên tắc xác định đối tượng thụ hưởng, dự thảo quy định phải căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đối với nhân lực làm việc ngoài khu vực công lập, ngoài tiêu chuẩn chuyên môn còn phải đáp ứng tiêu chí thu nhập theo từng lĩnh vực và các điều kiện đối với doanh nghiệp sử dụng lao động. Kinh phí thực hiện các chính sách dự kiến do ngân sách thành phố bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định.

Các đề xuất trên đang được Sở Nội vụ TP Đà Nẵng lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, hướng tới xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp, tăng sức hấp dẫn trong thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.