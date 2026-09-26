Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ đến 10 tỷ đồng/dự án nhà ở xã hội

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

Theo dự thảo, quy định nhằm cụ thể hóa việc triển khai cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND ngày 31/7/2026 của HĐND TP.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được lựa chọn nhận hỗ trợ một lần đối với toàn bộ các khoản hỗ trợ sau khi dự án được phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Ngoài ra, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhận hỗ trợ theo từng đợt.

Theo phương án được đưa ra, đợt 1 được thực hiện sau khi dự án hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ đầu tư lập thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác này.

Mức hỗ trợ được đề xuất là 100% kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai đối với diện tích khu đất xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật liên quan. Phần diện tích đất thương mại dịch vụ, nhà ở thương mại, nếu có, trong phạm vi dự án không thuộc diện hỗ trợ.

Đợt 2 được thực hiện sau khi dự án được nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Chủ đầu tư lập thủ tục đề nghị hỗ trợ 90% kinh phí thực hiện thủ tục đầu tư và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quy định tại Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND.

Trong đó, đối với các khoản phí thực hiện thủ tục đầu tư, mức hỗ trợ là 100%, gồm phí thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy và phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi ranh giới sử dụng đất của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự thảo đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư. Các hạng mục gồm giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng... Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong tòa nhà không thuộc phạm vi này.

Mức hỗ trợ được phân theo địa bàn, đối với các dự án nhà ở xã hội tại các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây, mức hỗ trợ được đề xuất là 30% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, nhưng không quá 6 tỷ đồng/dự án.

Đối với các xã, phường và đặc khu còn lại, mức hỗ trợ được đề xuất ở mức 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Đợt 3 được thực hiện sau khi dự án được phê duyệt quyết toán hoàn thành. Khi đó, chủ đầu tư lập thủ tục đề nghị hỗ trợ phần kinh phí thực hiện thủ tục đầu tư và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án còn lại theo quy định tại Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND.

Cơ chế hỗ trợ được đề xuất gắn với tiến độ thực hiện dự án, từ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến thủ tục đầu tư và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư được lựa chọn nhận hỗ trợ một lần hoặc theo từng đợt, tùy theo tiến độ hoàn tất các thủ tục và quyết toán của dự án.

Dự thảo Quyết định hiện đang được Sở Xây dựng Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến trước khi hoàn thiện, trình UBND TP xem xét ban hành.