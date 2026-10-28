Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ chi phí nhà cho chuyên gia, nhân tài

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Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với định hướng tập trung phát triển các lĩnh vực có hàm lượng khoa học, công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn. Vì vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quyết định trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển này.

Tuy nhiên, thực tiễn tuyển dụng và thu hút chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành đến làm việc tại Đà Nẵng cho thấy bên cạnh chế độ tiền lương và môi trường làm việc, chi phí bảo đảm chỗ ở, bao gồm: chi phí thuê, mua nhà ở và chi phí lưu trú là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chuyển đến làm việc và khả năng gắn bó lâu dài của nhân sự. Do đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ thiết thực, có sức cạnh tranh, nhằm thu hút và giữ chân chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng trong nước và nước ngoài đến làm việc, đóng góp lâu dài cho sự phát triển của Đà Nẵng.

ƯU TIÊN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ CAO, TÀI CHÍNH, Y TẾ

Theo Dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng là người Việt Nam (bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài) và người nước ngoài làm việc, cống hiến trên địa bàn Thành phố đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị quyết này. Ngoài ra, chính sách còn áp dụng với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và tổ chức khác có nhu cầu thu hút, sử dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng; cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách.

Để tập trung thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu phát triển, Dự thảo Nghị định xác định 3 lĩnh vực ưu tiên thu hút:

Thứ nhất, lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế số gồm: công nghiệp vi mạch bán dẫn; trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ chiến lược, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D); công nghệ thông tin chuyên sâu và chuyển đổi số.

Thứ hai, lĩnh vực kinh tế biển, thương mại và tài chính: Trung tâm tài chính quốc tế và công nghệ tài chính (Fintech); khu thương mại tự do Đà Nẵng; logistics hiện đại gắn với hạ tầng cảng biển và sân bay quốc tế;

Thứ ba, lĩnh vực xã hội và chất lượng cuộc sống đô thị: Y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao; giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành mũi nhọn; thể thao thành tích cao cấp châu lục, thế giới; văn hóa - nghệ thuật đỉnh cao và du lịch đẳng cấp quốc tế.

Cùng với việc xác định các nhõm lĩnh vực ưu tiên, Dự thảo Nghị định đề xuất 3 hình thức hỗ trợ gồm: Hỗ trợ chi phí thuê nhà ở; Hỗ trợ chi phí mua nhà ở; Hỗ trợ chi phí lưu trú, với mức hỗ trợ và thời gian áp dụng cụ thể cho từng hình thức.

Đối với chi phí thuê nhà ở, mức hỗ trợ tối đa là 70% chi phí thuê nhà ở thực tế, nhưng không vượt quá 15.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm cho một cá nhân.

Đối với hỗ trợ chi phí mua nhà ở, mức hỗ trợ được đề xuất tối đa 15% giá trị hợp đồng mua nhà ở (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), nhưng không vượt quá 800.000.000 đồng/người. Mỗi cá nhân chỉ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ mua nhà ở 1 lần duy nhất từ ngân sách Thành phố trong suốt quá trình công tác.

Đáng chú ý, kinh phí hỗ trợ mua nhà ở dự kiến giải ngân theo phân kỳ cống hiến. Cụ thể, đợt 1 chi trả 40% kinh phí hỗ trợ sau khi hoàn tất thủ tục giao nhận nhà ở hợp pháp; đợt 2 chi trả 30% kinh phí hỗ trợ sau khi hoàn thành đủ 3 năm làm việc theo cam kết và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; đợt 3 chi trả 30% còn lại sau khi hoàn thành toàn bộ thời gian làm việc theo cam kết.

Đối với chi phí lưu trú, Dự thảo Nghị định quy định hỗ trợ tối đa 50% chi phí lưu trú theo hóa đơn, chứng từ thực tế trong thời gian công tác, nhưng số tiền hỗ trợ không vượt quá 20.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian không quá 1 năm cho một đợt công tác/thực hiện nhiệm vụ.

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ THEO LĨNH VỰC

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với cá nhân đề nghị hỗ trợ. Theo đó, cá nhân phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

Lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược: Trong thời hạn 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ có tối thiểu 3 năm đảm nhiệm một trong các vai trò then chốt tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI có doanh thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên; có bằng tiến sĩ và là tác giả chính của tối thiểu 2 bằng độc quyền sáng chế quốc tế đã được cấp phép hoặc sáng chế đã thương mại hóa; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 3 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành uy tín thuộc danh mục Scopus nhóm Q1.

Lĩnh vực trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và logistics: Sở hữu một trong các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế uy tín còn hiệu lực: CFA (Cấp độ 3), FRM, ACCA, CPA quốc tế, CSCP, CPIM hoặc FIATA Diploma; có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản trị cấp cao tại các định chế tài chính, ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư hoặc tập đoàn logistics 3PL/4PL quốc tế; Từng chủ trì xây dựng, vận hành ít nhất 1 mô hình thử nghiệm chính sách (Sandbox), sản phẩm tài chính mới, hoặc trực tiếp thiết kế, điều hành mạng lưới trung tâm logistics/khu thương mại tự do đạt chuẩn quốc tế.

Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cảng biển và cảng hàng không quốc tế: Từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm đồ án quy hoạch, Chỉ huy trưởng công trình hoặc Chủ trì thiết kế đối với công trình hàng hải; có chứng chỉ hành nghề phù hợp và tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giữ vị trí Kỹ sư trưởng trong thẩm tra, kiểm định chất lượng, giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật cảng biển, sân bay.

Lĩnh vực y tế chuyên sâu: Có học vị Tiến sĩ y khoa, Bác sĩ chuyên khoa II hoặc học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; trực tiếp chủ trì triển khai thành công ít nhất 1 kỹ thuật y học chuyên sâu loại đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền công nhận; Bác sĩ, chuyên gia nước ngoài có chứng chỉ hành nghề hợp pháp và có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế (JCI).

Lĩnh vực giáo dục đại học: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ tốt nghiệp hoặc từng giảng dạy, nghiên cứu từ đủ 3 năm tại các trường đại học thuộc Top 500 thế giới (theo QS/THE); là tác giả chính của các công bố khoa học quốc tế uy tín (nhóm Q1);

Lĩnh vực du lịch đẳng cấp quốc tế: Từng có tối thiểu 5 năm giữ vị trí Tổng Giám đốc vận hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế; Tổng đạo diễn, chuyên gia cố vấn thiết kế quốc tế trực tiếp chỉ đạo các lễ hội văn hóa, sự kiện du lịch quy mô quốc tế.

Lĩnh vực thể thao thành tích cao: Vận động viên, huấn luyện viên trực tiếp đạt Huy chương Vàng, Bạc tại Thế vận hội (Olympic), Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) hoặc giải Vô địch thế giới/châu lục ở các môn thi đấu chính thức; Đại Kiện tướng quốc tế; nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; hoặc đạt giải thưởng chính thức cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp cấp quốc gia, quốc tế.