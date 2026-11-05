Đà Nẵng đề nghị ưu tiên tích nước các hồ thủy điện

Thủy điện Đăk Mi 4. Ảnh tư liệu: Đỗ Trưởng/TTXVN

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, kịch bản rủi ro rất cao có thể xảy ra do tác động cộng hưởng giữa nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, lượng nước hồ chứa thiếu hụt và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn. Hiện tại, mực nước tại các hồ chứa thủy điện lớn như A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4 và Sông Tranh 2 đang ở mức rất thấp, đối mặt với khả năng không tích đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho vùng hạ du trong mùa cạn năm 2027.

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 12083/BNNMT-TNN ngày 21/10/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia xem xét không huy động hoặc chỉ huy động các nhà máy thủy điện nêu trên vận hành xả nước qua phát điện ở mức tối thiểu từ nay đến hết ngày 11/11/2026.

Việc tạm hoãn hoặc giảm tối đa công suất phát điện trong những ngày được dự báo có mưa trên lưu vực sẽ tạo điều kiện ưu tiên cho các hồ chứa tích nước sớm, qua đó từng bước cải thiện nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, lương thực và năng lượng cho năm 2027.