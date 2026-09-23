Đà Nẵng: Đề nghị sớm tái định cư 40 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở

Theo đó, đoàn công tác Bộ CHQS TP. Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn, trong đó đặc biệt quan tâm phương án bảo đảm an toàn lâu dài cho 40 hộ dân thôn Ga Ry đã phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, phát biểu kết luận buổi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn.

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn, Ban CHQS xã và Đồn Biên phòng Ga Ry.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung đánh giá công tác xây dựng, triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống, nhất là tại khu vực biên giới.

Đại diện các lực lượng tham gia buổi làm việc báo cáo với đoàn công tác Bộ CHQS TP. Đà Nẵng tại xã Hùng Sơn.

Đoàn cũng khảo sát thực tế một số khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Với địa hình miền núi phức tạp, xã Hùng Sơn thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi xảy ra mưa lớn, tiềm ẩn nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban CHQS xã tiếp tục rà soát kỹ các khu vực xung yếu, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với đặc điểm từng địa bàn.

Đại diện Đồn Biên phòng Ga Ry báo cáo tình hình, phương án phối hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán phải được xác định cụ thể, bảo đảm khả năng triển khai nhanh chóng khi xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ quét, không để bị động, bất ngờ.

Ban CHQS xã được yêu cầu chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ga Ry và các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong nắm tình hình, cảnh báo nguy cơ thiên tai, tổ chức sơ tán và hỗ trợ người dân. Trong mọi tình huống, công tác cứu hộ, cứu nạn phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh trao quà hỗ trợ người dân thôn Ga Ry bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở.

Đối với 40 hộ dân thôn Ga Ry đã được di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị UBND xã Hùng Sơn khẩn trương rà soát quỹ đất, nghiên cứu, đề xuất phương án tái định cư phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh, việc di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trước mắt. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương cần sớm bố trí nơi ở ổn định cho người dân, nhất là trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần và nguy cơ sạt lở, lũ quét có thể diễn biến phức tạp.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng , thăm hỏi, động viên người dân thôn Ga Ry sau khi di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Việc xây dựng phương án tái định cư cần tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn, ổn định đời sống và sinh kế cho người dân sau khi di dời.

Dịp này, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ 40 hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau khi phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.