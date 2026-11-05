Đà Nẵng đề nghị hạn chế vận hành 5 hồ thủy điện trong 6 ngày

Một khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang cạn nước giữa mùa mưa lũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được cảnh báo ở mức cao đến rất cao.

Đáng chú ý, kịch bản rủi ro rất cao có thể tạo ra tác động cộng hưởng giữa nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, tình trạng thiếu nước trong các hồ chứa và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hiện nay, mực nước tại các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4A và Sông Tranh 2 đều ở mức rất thấp; nguy cơ cao không tích đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027.

Trước dự báo có mưa rào và dông trong những ngày tới, nhằm chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước năm 2027 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) xem xét không huy động hoặc chỉ huy động xả nước phát điện ở mức tối thiểu đối với 5 hồ thủy điện: A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4A và Sông Tranh 2.

Thời gian đề nghị hạn chế huy động từ nay đến hết ngày 11/11/2026 (thời điểm được dự báo có mưa trên lưu vực các hồ) nhằm ưu tiên tích nước sớm, từng bước nâng cao dung tích trữ tại các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.