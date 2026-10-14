Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố

Tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh và những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Năm 2026, doanh thu của đơn vị ước đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận 575 tỷ đồng, tăng gần 16%. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và quan tâm công tác an sinh xã hội. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng của cả nước vào năm 2030. Thành phố quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng từ 26% lên 35 - 40%; đồng thời phát triển dịch vụ logistics và kinh tế biển chất lượng cao, tạo nguồn thu ngân sách bền vững.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm, chúc mừng Cảng Đà Nẵng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy đề nghị Cảng Đà Nẵng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác; đẩy mạnh ứng dụng AI, tự động hóa, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, phấn đấu trở thành cảng xanh, thông minh vào năm 2030. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Cảng Đà Nẵng chủ động chuẩn bị điều kiện kết nối đồng bộ với khu bến cảng Liên Chiểu; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ, tay nghề cao, bảo đảm an toàn lao động và chăm lo đời sống người lao động.

Đến thăm Sun Group vùng miền Trung, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động; ghi nhận những đóng góp của tập đoàn trong phát triển du lịch, dịch vụ và thay đổi diện mạo thành phố. Đánh giá Sun Group là đối tác chiến lược hàng đầu, góp phần tạo dấu ấn cho du lịch Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa thành phố và tập đoàn trên tinh thần ân tình, trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy thăm, chúc mừng Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) vùng miền Trung.

Theo Bí thư Thành ủy, du lịch Đà Nẵng cần chuyển mạnh từ tư duy chạy theo số lượng khách sang chú trọng chất lượng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Sun Group cần phát huy năng lực sáng tạo, phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ khác biệt, có sức cạnh tranh quốc tế; tận dụng cơ hội từ không gian phát triển mới để đầu tư các dự án có tính động lực, sức lan tỏa và giá trị lâu dài. Bí thư Thành ủy đề nghị tập đoàn nghiên cứu đầu tư tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm và trải nghiệm quy mô lớn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giai đoạn 2 Bà Nà Hills, tổ hợp Đà Nẵng Downtown và các hạng mục ven sông Hàn, tạo thêm động lực phát triển kinh tế đêm. Cùng với đó, doanh nghiệp cần chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, chăm lo đời sống người lao động và tăng cường liên kết, tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ.

Đối với các sở, ban, ngành, Bí thư Thành ủy yêu cầu đổi mới tư duy, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, giải pháp thí điểm phù hợp; đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý liên quan đến dự án trọng điểm. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát huy nguồn lực, mở rộng đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển Đà Nẵng bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Phước Sơn tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Dacinco.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã đến thăm, chúc mừng Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh, Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Dacinco, Công ty CP Tập đoàn FVG. Tại các DN, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao hoạt động đầu tư, SXKD, công tác an sinh xã hội trong thời gian qua của cộng đồng DN trên địa bàn TP nói chung, 4 DN trên nói riêng, qua đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của TP. Đồng chí Trần Phước Sơn chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các DN, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ, xử lý tháo gỡ cho các DN. Đồng chí mong muốn các DN tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, SXKD, phát triển nhanh và bền vững để đồng hành mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của TP trong năm 2026 và trong các năm tiếp theo.