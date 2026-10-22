Đà Nẵng đẩy nhanh xử lý nhà, đất công dôi dư, ưu tiên quỹ đất phục vụ cộng đồng

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Gỡ vướng, đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác hiệu quả

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 19/10, thành phố có 4.153 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, trong đó 1.311 cơ sở dôi dư cần xử lý.

Đến nay, thành phố đã điều chuyển 234 cơ sở, chuyển đổi công năng 375 cơ sở phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng; 12 cơ sở được xử lý theo các hình thức khác. Có 690 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác.

Tuy nhiên, trong số 690 cơ sở này, Trung tâm Phát triển quỹ đất mới tiếp nhận 645 cơ sở, 45 cơ sở chưa hoàn tất bàn giao. Đối với nhóm 146 cơ sở khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, có 43 cơ sở được đưa vào khai thác cho thuê, 37 cơ sở đang đăng tải thông tin cho thuê, trong khi 66 cơ sở đã tiếp nhận nhưng chưa cho thuê.

Với 499 cơ sở khai thác theo pháp luật đất đai đã tiếp nhận, có 465 cơ sở được phê duyệt đơn giá khởi điểm nhưng mới có 27 cơ sở được thông báo công khai cho thuê ngắn hạn; 34 cơ sở chưa được phê duyệt đơn giá khởi điểm.

Qua nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá thành phố đã triển khai nhiệm vụ hơn một năm qua và đạt một số kết quả, song tiến độ xử lý, khai thác tài sản vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong khi thời gian thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao không còn nhiều, các cơ quan, đơn vị phải chuyển từ rà soát sang hành động quyết liệt, xác định rõ phương án và thời hạn xử lý từng cơ sở.

Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu; lập danh mục chi tiết từng cơ sở, làm rõ hiện trạng, đơn vị quản lý, tình hình bàn giao, phương án xử lý, khó khăn, vướng mắc, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Bí thư Thành ủy đề nghị phải phân loại cụ thể theo từng nhóm, không để tình trạng số liệu không thống nhất, phương án thay đổi nhưng không cập nhật kịp thời, hoặc không xác định được trách nhiệm xử lý.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cần tập trung giải quyết dứt điểm các khâu đang làm chậm tiến độ bàn giao và khai thác tài sản. Trong đó, đối với 45 cơ sở chưa bàn giao, tiếp nhận, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đang quản lý khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành việc bàn giao theo quyết định đã được phê duyệt.

Trường hợp chưa thể bàn giao phải báo cáo cụ thể, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết; không để kéo dài do đề nghị tiếp tục sử dụng, chờ bố trí trụ sở mới hoặc chậm hoàn thiện thủ tục.

Đối với 66 cơ sở đã tiếp nhận nhưng chưa cho thuê theo nhóm Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP, Trung tâm Phát triển quỹ đất phải rà soát từng cơ sở, xác định rõ điều kiện khai thác, hoàn thiện thủ tục và khẩn trương triển khai phương án phù hợp.

Đối với 37 cơ sở đang đăng tải thông tin cho thuê, cần theo dõi kết quả, chủ động xử lý các vướng mắc để sớm đưa vào sử dụng.

Đối với 34 cơ sở chưa được phê duyệt đơn giá khởi điểm trong nhóm 499 cơ sở khai thác theo pháp luật đất đai, phải xác định cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đối với các cơ sở đã có đơn giá nhưng chưa tổ chức thông báo cho thuê, cần khẩn trương hoàn tất các bước tiếp theo theo quy định; không để tình trạng đã có điều kiện mà chậm tổ chức khai thác.

Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý là tình trạng hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dữ liệu đo đạc, sơ đồ, tọa độ hoặc thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất.

Một số cơ sở còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng không đúng quy định; nhiều tài sản đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc thu hút đơn vị thuê hoặc nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác kiểm tra tại số 1A đường Trần Quý Cáp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các cơ quan chuyên môn và địa phương phân loại từng vướng mắc, xác định cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành.

Đối với những trường hợp thuộc phạm vi hướng dẫn tại Công điện số 68/CĐ-TTg về việc bàn giao, tiếp nhận khi hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, phải thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương, ghi nhận cụ thể hiện trạng, ranh giới và hồ sơ tại thời điểm bàn giao để tiếp tục hoàn thiện theo quy định; không tự đặt thêm thủ tục, điều kiện gây chậm trễ. Cùng với đó, phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kiểm tra kết quả thực hiện.

Bí thư Thành ủy đề nghị Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Phân công rõ lãnh đạo UBND thành phố phụ trách; giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu giải quyết vướng mắc; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung hoàn thành tiếp nhận, phê duyệt giá và triển khai phương án khai thác đối với các cơ sở đã được giao quản lý. Các sở, ngành, địa phương phải phối hợp thực chất, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Yêu cầu cập nhật đầy đủ, chính xác tiến độ của từng cơ sở trên hệ thống theo dõi; định kỳ báo cáo kết quả, chỉ rõ số cơ sở đã bàn giao, đã đưa vào khai thác, chưa khai thác và nguyên nhân; tăng cường kiểm tra thực địa, nhất là các cơ sở bỏ trống, xuống cấp, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích hoặc nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Ưu tiên quỹ đất cho công viên, bãi đỗ xe và không gian công cộng

Theo Bí thư Thành ủy, Công điện số 68/CĐ-TTg yêu cầu hoàn thành việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trong năm 2026. Do đó, UBND thành phố phải khẩn trương xây dựng tiến độ thực hiện theo từng tuần, từng tháng, gắn với danh mục và đầu việc cụ thể.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch và cam kết tiến độ xử lý đối với từng cơ sở; báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện, những nội dung còn vướng mắc, trách nhiệm và giải pháp xử lý cụ thể, làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Việc báo cáo phải bằng số liệu, có đối chiếu với danh mục cơ sở nhà, đất.

Đảng ủy UBND thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về 5 nhóm vấn đề liên quan đến xử lý các dự án, quỹ đất tồn đọng, gồm: Các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án thuộc phạm vi xử lý theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; nhóm thực hiện theo Nghị quyết thí điểm số 171/2024/QH15 của Quốc hội; nhóm nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; nhóm nhà, đất cho thuê không đúng mục đích, quy định; nhóm dự án chậm triển khai, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh xử lý tài sản dôi dư, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh thành phố cần thay đổi tư duy, cách làm trong quản lý, sử dụng quỹ đất.

Mục tiêu không chỉ dừng ở việc bàn giao, cho thuê hay xử lý tài sản theo thủ tục mà phải xem xét tổng thể nhu cầu phát triển đô thị, lợi ích lâu dài của cộng đồng và hiệu quả sử dụng đất.

Trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị và địa phương, thành phố cần sớm điều chỉnh, bố trí các cơ sở nhà, đất phù hợp để phục vụ giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, công trình công cộng và nhà công vụ.

Đây là những nhóm nhu cầu cần được ưu tiên xem xét, bảo đảm cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ người dân và hoạt động của bộ máy.

Đồng thời cần lập danh mục tổng thể quỹ đất có thể dành cho bãi đỗ xe, công viên chuyên đề, không gian công cộng, công trình hỗn hợp, giao thông và cảnh quan đô thị, vì mục đích cộng đồng.

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố cần dành quỹ đất cho các không gian công cộng, tạo nền tảng để phát triển bền vững...