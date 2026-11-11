Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án phát triển tích hợp thích ứng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo thông tin tại buổi làm việc, Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 2.723 tỷ đồng (tương đương 113,39 triệu USD). Địa điểm triển khai qua các xã, phường: Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Bàn Thạch, Quảng Phú, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Hải.

Về tiến độ triển khai khởi công các gói thầu của dự án, đã khởi công xây dựng cầu Bình Dương, cầu Bình Nam, cầu Tỉnh Thủy; cầu Hưng Mỹ đã trao hợp đồng thi công; cầu Tam Thanh và Tổ hợp công trình thoát lũ Tam Kỳ đang điều chỉnh dự án. Các gói thầu còn lại đang ở giai đoạn lựa chọn nhà thầu.

Kế hoạch vốn bố trí năm 2026 của dự án gần 285 tỷ đồng, đã giải ngân 253 tỷ đồng (88,8%). Kế hoạch vốn bố trí năm 2027 là 677 tỷ đồng.

Đại diện đoàn công tác Ngân hàng Thế giới phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đôn đốc các chi nhánh khu vực tích cực phối hợp với các xã, phường vùng dự án.

Trọng tâm là sớm hoàn thiện công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để trình phê duyệt, bàn giao mặt bằng theo các mốc thời gian đã ký kết ngày 12/10/2026.

Tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác Ngân hàng Thế giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng giao các cơ quan liên quan tăng cường giám sát thi công; đồng thời khẩn trương trình phương án hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng dân cư trong khu vực bị ảnh hưởng để thành phố phê duyệt.

Gói thầu nạo vét sông Trường Giang vẫn đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu. Trong ảnh: Sông Trường Giang đoạn qua xã Thăng An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cơ quan chức năng sẽ triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước tháng 12/2027. Trong đó, ưu tiên xử lý sớm các mặt bằng phục vụ tiến độ thi công thực tế và yêu cầu cấp bách của dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cam kết Đà Nẵng sẽ bảo đảm nguồn lực bố trí vốn đối ứng theo kế hoạch, giải ngân sát với tiến độ thực tế của các gói thầu nhằm đưa dự án về đích đúng hạn.