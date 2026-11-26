Phường Hòa Xuân tổ chức khám, sàng lọc bệnh miễn phí cho người có công trên địa bàn.

Tại Công văn này, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6-5-2026 và Công văn số 1129/TTg-KGVX ngày 16-9-2026. Cùng với đó, tập trung kiểm tra, đôn đốc các địa bàn có tỷ lệ khám thấp, tiến độ chậm; tham mưu tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để bảo đảm chất lượng, tính chính xác của số liệu và hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Công văn cũng nêu rõ, người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố và kết quả này là một trong các căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.