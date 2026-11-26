Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo của Văn phòng Thành ủy cho biết, trong quý IV, các cơ quan, đơn vị thành phố đã hoàn thành 21/29 nhiệm vụ được giao, 9 nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Về rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên điện tử, thành phố đã làm sạch 5.099/5.099 tổ chức đảng (đạt 100%) và 134.890/137.413 hồ sơ đảng viên (đạt 98,16%).

Tính đến ngày 25/11, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 4.983 đảng viên mới, đạt 3,46% so với tổng số đảng viên đầu năm (144.202 đảng viên), vượt kế hoạch năm 2026. Có 89 đảng bộ đạt tỷ lệ kết nạp từ 3% trở lên (trong đó 22 đơn vị đạt từ 4% trở lên).

Trong 10 tháng, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 58.365 tỷ đồng (tăng 25,7%).

Doanh thu bán lẻ ước đạt 141.757 tỷ đồng (tăng 23,8%). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 8,3 tỷ USD (xuất khẩu 4,25 tỷ USD, tăng 12,0%; nhập khẩu 4,07 tỷ USD, tăng 12,1%).

Tính đến ngày 20/11, tổng thu ngân sách ước đạt 80.945 tỷ đồng, đạt 122% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 72.826 tỷ đồng (đạt 123,4% dự toán); thu từ xuất nhập khẩu đạt 7.046 tỷ đồng (đạt 96,5% dự toán).

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Vang Bùi Hồng Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Theo đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại một số nơi chưa đồng đều; nguồn kết nạp đảng viên ở một số địa phương còn khó khăn; tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên điện tử còn chậm, đến 25/11 mới đạt 60,02%.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới và triển khai dự án đầu tư còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn nhiều vướng mắc.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vùng miền núi còn cao; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và xử lý rác thải sinh hoạt ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu. Về an ninh trật tự, vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, khiếu kiện, an ninh nông thôn và tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm, tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, tinh giản biên chế; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, Mặt trận cho cán bộ cấp xã; tăng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác giám sát, phản biện xã hội; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại các chi bộ thôn…

Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Các địa phương, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá, khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn để triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2027 và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Theo đó, cụ thể hóa triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cấp ủy các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạch định chủ trương, quyết sách; đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Tổ chức triển khai nghiêm túc Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới của Bộ Chính trị, gắn với Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố giai đoạn 2026 2030.

Tập trung hoàn thiện, kiểm chứng dữ liệu vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức đảng; rà soát, đánh giá, có các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; hoàn thiện tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục rà soát, giải quyết các vướng mắc sau sắp xếp, bố trí sử dụng hoặc xử lý nhà, đất dôi dư theo quy định, tránh lãng phí.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng giải đáp các kiến nghị của địa phương tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Về phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng của thành phố năm 2027 và các chương trình, đề án liên quan, xây dựng và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm kịch bản thực hiện của địa phương, đơn vị mình.

Tổ chức triển khai ngay kế hoạch đầu tư công năm 2027, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng…; đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 còn lại, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công thành phố giao trước ngày 31/1/2027.

Đẩy nhanh lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch trên cơ sở triển khai Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tạo cơ sở triển khai các dự án và tổ chức lại không gian phát triển.

Các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026; rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 còn lại; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Các địa phương chủ động phương án phòng chống thiên tai; triển khai các kế hoạch chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo… bảo đảm an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2027 sắp đến.