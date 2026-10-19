Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ đường liên kết vùng miền Trung

Đơn vị thi công tại dự án liên kết vùng miền Trung, đoạn qua xã Thạnh Bình (Đà Nẵng). Ảnh: Tấn Thành.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp Đà Nẵng (Ban QLDA) cho biết, dự án đường liên kết vùng miền Trung có tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 31,5km, đi qua 7 xã gồm: Thăng Trường, Chiên Đàn, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Trà My, kết nối vùng ven biển qua quốc lộ 1, lên trung du Tiên Phước, vượt đèo Liêu đến miền núi Trà My.

Khi tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tuyến đường còn mở ra cơ hội kết nối vùng biển với miền núi, tạo thuận lợi cho vận chuyển nông, lâm sản, phát triển du lịch và nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực xã Chiên Đàn, công tác thảm nhựa thuộc dự án Liên kết vùng miền Trung được triển khai khẩn trương. Trên công trường, xe chở nhựa nóng, máy rải thảm và xe lu hoạt động liên tục. Từng lớp nhựa được trải đều, lu lèn chặt, trong khi công nhân phối hợp kiểm tra, hoàn thiện mặt đường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác.

Tại xã Thạnh Bình, chính quyền địa phương đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án. Địa phương tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh vận động người dân, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao những vị trí còn lại cho nhà thầu thi công.

Ông Dương Đức Lin - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết, đoạn tuyến đi qua địa bàn xã dài khoảng 7,4km, ảnh hưởng đến 744 hồ sơ. Đến nay, còn lại 41 hồ sơ của 27 hộ dân chưa hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chính quyền xã đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, trực tiếp vận động người dân, giải quyết từng vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Tại các địa phương khác, công tác GPMB cũng đạt những chuyển biến tích cực, ở xã Lãnh Ngọc, chiều dài tuyến còn vướng mặt bằng giảm từ 3,03km xuống 1,38km; tại xã Tiên Phước, giảm từ 1,15km xuống 0,55km. Riêng xã Trà My đã cơ bản hoàn thành GPMB, với khoảng 98% chiều dài tuyến được bàn giao.

Xử lý dứt điểm

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban QLDA cho biết, nhiều hạng mục thuộc dự án Liên kết vùng miền Trung đang đạt kết quả tích cực. Trong đó, đoạn từ Quốc lộ 1 đến ĐT615, dài 1,86km, đã hoàn thành thảm bê tông nhựa trong tháng 10/2026, cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tại đoạn Tài Đa - Tiên Phước dài 8,8km, nhà thầu đã thảm 4,2km lớp bê tông nhựa dưới và 3,98km lớp mặt. Đối với đoạn qua xã Trà My, từ km48 đến km53+457, mặt bằng đã được bàn giao khoảng 98%. Nhà thầu đã triển khai thảm lớp bê tông nhựa dưới, dự kiến hoàn thiện khoảng 4km lớp mặt trong năm nay. Trong khi đó, cầu Trường Giang đã cơ bản hoàn thành kết cấu chính, đang tiếp tục thi công đường dẫn hai đầu cầu.

Theo ông Thường, số liệu của dự án cho thấy, giá trị xây lắp lũy kế đạt 253,37 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với cuối tháng 7/2026. Giá trị đã nghiệm thu, thanh toán đạt 248,51 tỷ đồng.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND các xã có dự án Liên kết vùng miền Trung đi qua tập trung nhân lực, khẩn trương xử lý từng hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc, không để chậm trễ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đến ngày 31/10, các đơn vị phải xử lý dứt điểm những trường hợp phức tạp liên quan đến nguồn gốc đất, thừa kế, tranh chấp, tái định cư và hồ sơ tồn đọng.

Đối với các trường hợp phụ thuộc quỹ đất tái định cư, cần khẩn trương hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và vận động người dân bàn giao mặt bằng ngay khi đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành GPMB toàn tuyến trước ngày 31/12/2026.