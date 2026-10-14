Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ 6 dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển thành phố

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Trần Nam Hưng, Hồ Quang Bửu; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành báo cáo tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 6 dự án, công trình trọng điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, 6 dự án được rà soát có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối giao thông, phát triển đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, xử lý môi trường và phát triển sản xuất; góp phần đưa nguồn lực vào nền kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là khu vực phía nam thành phố.

Do đó, Thành ủy yêu cầu chuyển mạnh từ theo dõi thủ tục sang kiểm soát tiến độ và kết quả thực hiện; phân loại rõ dự án đúng tiến độ, có nguy cơ chậm và đã chậm. Mỗi dự án phải xác định cụ thể các mốc công việc, tiến độ, sản phẩm cần hoàn thành, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và người chịu trách nhiệm.

Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, kèm căn cứ và phương án đề xuất. Những nội dung liên ngành phải xác định cơ quan đầu mối chủ trì, không để hồ sơ chuyển qua lại giữa các đơn vị. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Với dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D khởi công ngày 26/6/2026, kế hoạch vốn năm 2026 là 950 tỷ đồng và đã giải ngân 100%, thành phố yêu cầu chuyển kết quả giải ngân thành khối lượng thi công thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công toàn bộ công trình trước ngày 30/10/2026; tập trung thi công các đoạn đủ điều kiện, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hồ sơ và di dời hệ thống điện.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các xã La Dêê, Bến Giằng, Nam Giang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; kịp thời chi trả tiền đền bù cho các hộ dân đồng thuận.

Sở Xây dựngchủ trì kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện trên tuyến, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ công trình.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, rà soát các vướng mắc vượt thẩm quyền về di dời hạ tầng điện để tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Công Thương.

Đối với dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân hiện đạt 75%. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên các hạng mục cầu và kênh thoát lũ; xác định rõ thời điểm bàn giao mặt bằng theo từng hạng mục, địa bàn để chủ đầu tư chủ động tổ chức thi công.

Đối với dự án Phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu phía nam thành phố, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Tài chính chủ trì đẩy nhanh thủ tục vay vốn, phối hợp chuẩn bị và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định, phấn đấu ký hiệp định vay trong quý III/2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt và khởi công công trình trong tháng 1/2028.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (hàng đầu, thứ 2, bên phải sang) nghe báo cáo tiến độ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đoạn qua xã Bến Giằng hồi tháng 8/2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày tại bãi rác Khánh Sơn (PPP), Sở Tài chínhkhẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi do vướng mắc về nhân sự, khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn thay thế theo đúng quy định, tuyệt đối không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đôn đốc hoàn thiện hồ sơ môi trường, giấy phép môi trường, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

Đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải và phát điện tại Khu xử lý chất thải rắn nam Quảng Nam, giaoSở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện liên quan, bảo đảm mục tiêu khởi công trong quý III/2027.

Đối với dự án Sản xuất, trồng trọt cây dược liệu và chế biến sâm tại các xã Trà Tập, Trà Linh, Trà Đốc và Phước Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tập trung hoàn thiện hồ sơ, sớm có ý kiến thẩm định về điều kiện quốc phòng, an ninh.

Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư là Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải hoàn thiện hồ sơ; chủ động phối hợp, làm việc với Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để sớm có ý kiến thẩm định về điều kiện quốc phòng, an ninh, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trong thời gian chờ ý kiến thẩm định, các cơ quan và nhà đầu tư chủ động chuẩn bị những nội dung khác đủ điều kiện thực hiện theo quy định, tránh ảnh hưởng tiến độ chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND thành phố hoàn thiện bảng tiến độ thống nhất đối với cả 6 dự án, làm rõ các mốc công việc, sản phẩm đầu ra, cơ quan chịu trách nhiệm, vướng mắc, thẩm quyền và thời hạn giải quyết, thời hạn hoàn thành.

Các địa phương liên quan phải có cam kết trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng. UBND thành phố định kỳ kiểm điểm tiến độ, tập trung vào những nhiệm vụ có nguy cơ chậm hoặc đã chậm, báo cáo rõ khối lượng thực hiện và phương án khắc phục.