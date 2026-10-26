Đà Nẵng đẩy nhanh cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Máy móc thiết bị đang thi công các hạng mục đào, đắp, san gạt nền đường đầu tuyến Quốc lộ 14D. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Sau 4 tháng triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D (thành phố Đà Nẵng), hàng trăm công nhân và các thiết bị máy móc đã được huy động để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đây là tuyến đường huyết mạch nằm trên Hành lang kinh tế Đông Tây 2, vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang để đi các nước Lào, Thái Lan. Vì vậy công tác tổ chức thi công vừa phải nhanh, hiệu quả, vừa phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến.

Dù đã vào mùa mưa, nhưng thời tiết tại Đà Nẵng năm nay ít mưa, nắng ráo, rất thuận lợi để triển khai thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng - chủ đầu tư dự án đang triển khai đồng thời hai nhiệm vụ trọng tâm là giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Tại khu vực xã Bến Giằng, đầu tuyến Quốc lộ 14D, những chiếc xe ủi, xe lu, xe múc đang rầm rập thi công các hạng mục đào, đắp, san gạt nền đường. Ông Đặng Công Minh Tâm (Chỉ huy trưởng công trình, Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang) cho biết, hiện liên danh nhà thầu đã huy động gần 200 thiết bị cơ giới, xe máy chuyên dụng cùng hàng trăm công nhân, tổ chức nhiều mũi thi công phù hợp với điều kiện mặt bằng thực tế. Nhà thầu ưu tiên hoàn thành các hạng mục cầu, cống, tường chắn và các công trình thoát nước để tạo điều kiện triển khai đồng bộ nền, mặt đường.

Tuy nhiên, bên cạnh thời tiết thuận lợi, việc triển khai thi công dự án cũng còn một số khó khăn. Cụ thể, giá các loại vật liệu như đất đắp, đá, cát, xi măng, thép và nhiên liệu đang tăng cao, làm gia tăng áp lực về chi phí, công tác cung ứng vật tư và tổ chức thi công, đòi hỏi nhà thầu phải chủ động nguồn cung, xây dựng kế hoạch huy động vật liệu phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ.

Địa hình và điều kiện địa chất tại dự án rất phức tạp, đi qua khu vực miền núi, địa hình bị chia cắt, cao độ thay đổi liên tục, điều kiện địa chất không đồng nhất, dẫn đến nhiều khó khăn khi triển khai xây dựng. Ngoài ra, dự án trải dài qua nhiều xã nên thủ tục bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng tại một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu, gây khó khăn cho việc huy động và bố trí máy móc, nhân lực của nhà thầu...

Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Hữu Hòa (Trưởng phòng Quản lý Giám sát 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng) cho biết, chủ đầu tư đã phối hợp lập hồ sơ thiết kế bình đồ giá thửa, đo đạc kiểm đếm và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất. Công tác khảo sát, đo đạc bản đồ địa chính và xác định ranh giới thửa đất của các hộ dân gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian.

Đến nay, các tổ công tác tại ba xã Bến Giang, Nam Giang và La Dêê đã kiểm đếm đạt khoảng 50% số thửa. Hiện các đơn vị đang phối hợp với chính quyền xã xác định nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường, sớm chi trả tạm ứng cho người dân bàn giao mặt bằng.

Dự kiến đến quý I/2027 sẽ cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Chủ đầu tư cam kết có mặt bằng đến đâu sẽ triển khai thi công ngay đến đó để sớm hoàn thành dự án, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con và phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh; yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm cam kết tiến độ, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời có phương án bổ sung nguồn lực nếu có các hạng mục triển khai chậm.

Máy móc thiết bị thi công các hạng mục đào, đắp, san gạt nền đường đầu tuyến Quốc lộ 14D. (Ảnh: Trần Tĩnh/TXVN)

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 65,37km, đi qua địa bàn các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê (thành phố Đà Nẵng). Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố. Công trình khởi công ngày 26/6/2026 và dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Theo quy mô được duyệt, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 9m, trong đó phần mặt đường và lề gia cố rộng 8m, hai lề còn lại mỗi bên rộng 0,5m. Trên toàn tuyến dự kiến xây dựng 293 cống thoát nước và 29 cầu, trong đó sử dụng lại 3 cầu, xây mới 8 cầu thay thế các cầu cũ xuống cấp và xây dựng 18 cầu tại các đoạn cải tuyến.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến giao thông kết nối với đường Hồ Chí Minh và khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường kết nối giao thông khu vực miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng./.