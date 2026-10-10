Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu bán lẻ nội địa

Bán lẻ hàng hóa tăng trưởng 23,2%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thị trường bán lẻ và thương mại nội địa TP. Đà Nẵng ghi nhận tốc độ phục hồi và bứt phá mạnh mẽ. Theo bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, sức mua thị trường và khả năng mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá.

9 tháng đầu năm 2026, bán lẻ Đà Nẵng tăng 23,2% so với cùng kỳ 2025, phản ánh sức mua tốt của thị trường

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn thành phố ước đạt 235.910 tỷ đồng, tăng 25,0% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 126.607 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ (chiếm tới 53,7% tổng mức tiêu dùng nội địa).

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp quan trọng vào dòng lưu thông hàng hóa bán lẻ.

Tốc độ tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt mức 25,0% phản ánh sức mua tốt, nhưng đồng thời cũng là kết quả rõ nét minh chứng cho các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng tại TP. Đà Nẵng đi đúng hướng, phù hợp với yêu cầu thị trường và đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng.

Trong những tháng đầu năm 2026, TP. Đà Nẵng đã đa dạng hóa và triển khai chuỗi kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua việc liên tục tổ chức và duy trì các chương trình khuyến mại, hội chợ giao thương và tuần lễ mua sắm. Các sự kiện văn hóa, lễ hội kết hợp mua sắm đêm (như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026....) đã thu hút lượng lớn du khách và kích thích sức mua trực tiếp tại chỗ.

Các sự kiện văn hóa, lễ hội đã góp phần quan trọng thu hút du khách đến với Đà Nẵng và kích thích sức mua trực tiếp tại chỗ

Các hội chợ, chương trình quảng bá mang lại những kết quả, doanh thu đo đếm được. Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC - Đà Nẵng 2026) diễn ra từ ngày 12/8 đến 17/8/2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả kết nối thị trường nội địa. Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng, Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2026 đã thu hút hơn 200 gian hàng của hơn 104 doanh nghiệp từ 11 tỉnh, thành phố, đón hơn 10.000 lượt khách tham quan, mua sắm trực tiếp. Doanh số bán hàng trực tiếp tại hội chợ ước đạt gần 5 tỷ đồng. Đặc biệt, có 71 đối tác giao thương B2B làm việc trực tiếp, kết nối thành công với 16 nhà phân phối, đại lý nội địa mới và 4 chuỗi siêu thị, bán lẻ hiện đại. Nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh theo chuỗi được mở ra sau hội chợ, đã có ít nhất 16 hợp đồng ký kết và 20 biên bản ghi nhớ (MOU), tạo nền tảng chuyển đổi tiêu thụ hàng hóa lâu dài.

Song song với các hoạt động của ngành Công Thương, sự tăng trưởng ấn tượng của lượng khách du lịch, với 15,86 triệu lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ (tăng 26,4%) đã tạo ra nguồn cầu khổng lồ tại chỗ. Nhu cầu lưu trú, ăn uống và vận tải tăng cao đã lan tỏa trực tiếp, thúc đẩy sức tiêu thụ từ các chuỗi bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại đến chợ truyền thống trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã tích cực hỗ trợ phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, nâng cấp hạ tầng chợ truyền thống và mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng thương mại điện tử đã giúp người tiêu dùng truy cập hàng hóa thuận tiện hơn, kích thích tần suất mua sắm.

Mạng lưới bán lẻ hiện đại không ngừng được mở rộng, tạo sự mua sắm thuận tiện cho người dân, du khách, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Mở rộng "điểm chạm" đưa hàng Việt vào chuỗi bán lẻ

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 2 con số, ngành Công Thương Đà Nẵng xác định công tác xúc tiến thương mại giữ vai trò động lực then chốt nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và mở rộng kênh phân phối.

Từ thực tế tham gia nhiều hội chợ xúc tiến thương mại đạt hiệu quả, bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phong Dana cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục xác định việc quảng bá sản phẩm qua kênh hội chợ là yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu bán lẻ.

Để chuyển đổi từ cơ hội giao thương thành đơn hàng thực tế, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ chuyển dịch từ "tham gia dàn trải" sang "có chọn lọc và trọng điểm", ưu tiên tham gia các triển lãm chuyên ngành, hội chợ B2B có khả năng tiếp cận trực tiếp các hệ thống phân phối nội địa, chuỗi bán lẻ, chuỗi chăm sóc sức khỏe và sản phẩm thiên nhiên. Đơn vị sẽ áp dụng mô hình "Trước – Trong – Sau hội chợ" để mở rộng kênh phân phối. Trước hội chợ sẽ xác định rõ sản phẩm trọng tâm, kênh phân phối và nhóm đối tác mua hàng mục tiêu; trong hội chợ sẽ tập trung tối ưu trải nghiệm sản phẩm, thu thập và phân loại dữ liệu khách hàng nội địa; sau hội chợ sẽ chuẩn hóa quy trình theo dõi sát sao qua việc gửi mẫu, báo giá, đàm phán và duy trì liên lạc liên tục. “Hội chợ không kết thúc khi đóng gian hàng, mà là điểm khởi đầu để đưa hàng hóa vào chuỗi phân phối ổn định”, bà Liên cho hay.

Ở góc độ quản lý, phát triển thương mại, trong những tháng cuối năm, Sở Công Thương Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, mở rộng điểm chạm đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng và du khách.

Nổi bật là sẽ triển khai chuỗi sự kiện quảng bá "Made in Da Nang", tổ chức các tuần lễ sản phẩm địa phương tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như Aeon Mall Thanh Khê, MM Mega Market, Co.opMart và Lotte Mart.

Kết nối, đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào kênh phân phối cao cấp là hệ thống bán lẻ phục vụ khách du lịch tại các khách sạn, resort lớn thông qua hợp tác với IPP Travel Retail.

Các chương trình quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu được tổ chức định kì đưa sản phẩm chất lượng cao đến tay người tiêu dùng nội địa

Duy trì chương trình giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu định kỳ hàng tháng tại phường An Hải để đưa sản phẩm chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng nội địa.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục phát động đợt khuyến mại tập trung quy mô lớn vào tháng 11 và 12/2026 để kích cầu tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và kết nối với các đoàn mua hàng nội địa lẫn quốc tế, tạo đà bứt phá cho ngành thương mại, bán lẻ thành phố trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.

Nhờ xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch hiệu quả, 9 tháng đầu năm 2026, thị trường bán lẻ Đà Nẵng bứt phá với tổng mức bán lẻ và dịch vụ đạt 235.910 tỷ đồng, tăng 25%. Để duy trì đà tăng trưởng những tháng cuối năm, Sở Công Thương Đà Nẵng sẽ phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh kết nối giao thương B2B, tổ chức khuyến mại tập trung và mở rộng kênh phân phối sản phẩm địa phương.