Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến du lịch, khai thác thị trường Singapore

Kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm du lịch

Ngày 21/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối đối tác tại Singapore, với sự tham dự của hơn 40 khách mời, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, đại diện các doanh nghiệp du lịch, hàng không, lữ hành, du lịch MICE và 11 doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng.

Chương trình tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, các bên định hướng phối hợp xúc tiến, xây dựng sản phẩm phù hợp, phát triển thị trường khách Singapore và mở rộng kết nối tới khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối đối tác tại Singapore.

Tại sự kiện, Đà Nẵng giới thiệu các sản phẩm, trải nghiệm đặc trưng, định hướng phát triển du lịch và chính sách hỗ trợ đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch MICE. Với thông điệp “Chạm về nguyên bản - Return to Origins”, thành phố quảng bá hình ảnh điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm đời sống địa phương. Các món ăn mang hương vị Đà Nẵng cũng được giới thiệu, góp phần lan tỏa bản sắc điểm đến tới đối tác quốc tế.

Tiếp cận hơn 300 đối tác tại ITB Asia 2026

Trong hai ngày 21 và 22/10, ngành du lịch Đà Nẵng tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Asia 2026 cùng Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn Đà Nẵng đã tiếp cận, trao đổi với hơn 300 đối tác, giới thiệu sản phẩm, cập nhật thông tin điểm đến và tìm kiếm cơ hội hợp tác đưa khách đến thành phố.

ITB Asia là hội chợ du lịch chuyên nghiệp, quy tụ các cơ quan xúc tiến điểm đến, doanh nghiệp lưu trú, hàng không, lữ hành và các đơn vị mua dịch vụ trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, MICE và du lịch công vụ.

Việc tham gia hội chợ giúp Đà Nẵng nắm bắt nhu cầu thị trường, duy trì quan hệ với các đối tác hiện hữu và tìm kiếm thêm kênh phân phối sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp du lịch thành phố mở rộng mạng lưới hợp tác, nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường khách quốc tế tiềm năng.

Các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại chương trình.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 105.305 lượt khách từ Singapore, tăng khoảng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt tổng lượng khách của cả năm 2025.

Kết quả này cho thấy dư địa tăng trưởng của thị trường Singapore, tạo thêm cơ sở để Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách, qua đó góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế.