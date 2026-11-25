Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình; phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình trong xây dựng con người và môi trường văn hóa, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển bền vững.

Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, chính sách, pháp luật về lĩnh vực gia đình; triển khai hệ giá trị gia đình trên địa bàn thành phố; thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Đà Nẵng chú trọng tuyên truyền và phối hợp vận hành Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, đầu mối thực hiện thu thập, tạo lập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. Thành phố cũng sẽ xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2027 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn sau khi Chương trình được Chính phủ ban hành.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép hoạt động của Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình vào Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp xã theo tổ chức đơn vị hành chính hiện hành. Việc nhân rộng các câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và phát triển các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thôn, tổ dân phố, khu dân cư cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Công tác truyền thông, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung thiết thực như: hệ giá trị gia đình Việt Nam; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; bình đẳng trong gia đình; chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, trong đó chú trọng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

Thành phố sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức, cộng tác viên và các lực lượng liên quan. Các hoạt động truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức đa dạng, tập trung cao điểm trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng các hình thức truyền thông mới, đồng thời phát huy hiệu quả truyền thông trực quan, sân khấu hóa và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Đà Nẵng sẽ thực hiện thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai công tác gia đình và thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực gia đình.

UBND thành phố yêu cầu việc triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình phải bảo đảm thiết thực, đồng bộ, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, tăng cường lồng ghép nội dung này vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

Thông qua các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thành phố hướng tới nâng cao hiệu quả công tác gia đình, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực gia đình, xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát triển bền vững./.