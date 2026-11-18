Đoàn viên thanh niên phường Thanh Khê thực hiện mô hình "Chúng con luôn bên Mẹ" thể hiện sự tri ân sâu sắc đến người có công với cách mạng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% người có công và thân nhân đủ điều kiện được giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng thời, hoàn thành 100% việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang ở nhà tạm, nhà dột nát.

Thành phố cũng quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” theo kế hoạch.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Phong trào nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân.