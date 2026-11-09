Đà Nẵng: Đẩy mạnh thi công dự án trọng điểm, kết nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và nước Lào

Một góc quốc lộ 14D. Ảnh: TT.

Đối diện khó khăn

Dự án có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố. Theo thiết kế được phê duyệt, dự án có chiều dài 65,37 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1332+610 thuộc xã Bến Giằng, điểm cuối tại Km72+700, giáp khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc xã La Dêê.

Ông Nguyễn Văn Thường cũng cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án hoàn thành đúng mục tiêu đề ra. Trong đó có việc đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường là một trong những nhiệm vụ quan trọng để sớm có mặt bằng phục vụ thi công.

Cùng với đó, chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ hồ sơ thửa đất để tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê được đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, nhận tiền theo phương án bồi thường đã công khai và sớm bàn giao mặt bằng.

Đơn vị đang huy động máy móc thi công quốc lộ 14D. Ảnh: CĐ.

Thế nhưng dự án đứng trước rất nhiều khó khăn, đây là tuyến đường biên giới, đã vào mưa gió dầm dề, tổ chức thi công nhưng không thể cấm giao thông tuyến đường này. Vì tuyến đường huyết mạch này thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây 2, kết nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Lào. Do đó, việc triển khai thi công không chỉ đòi hỏi bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình mà còn phải tính toán phương án lưu thông phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và đời sống người dân. Nhiều vị trí đang thi công nền, mặt đường chưa thể hoàn thiện đồng bộ, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông sẽ làm tăng nguy cơ hư hỏng kết cấu công trình, ảnh hưởng chất lượng và tiến độ.

Trước tình hình này, từ ngày 10/10/2026, TP Đà Nẵng thực hiện cấm ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D cho đến khi công trình hoàn thành. Thế nhưng ngày 20/10 vừa qua, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong (Lào) đã có buổi làm việc nhằm trao đổi, thảo luận kế hoạch phân luồng phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Đắc Tà Ọoc (Sekong) - Nam Giang (Đà Nẵng) trong giai đoạn thi công quốc lộ 14D.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Sekong đề nghị hai bên trao đổi, thống nhất phương án phân luồng phương tiện cụ thể, vừa bảo đảm an toàn giao thông, không ảnh hưởng tiến độ xây dựng, vừa duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, phối hợp với các doanh nghiệp liên quan để tìm giải pháp trung chuyển phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng cho rằng, việc lựa chọn phương án vận chuyển cần được đánh giá kỹ lưỡng, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương của tỉnh Sekong, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, lái xe và lực lượng thi công, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Sau khi khảo sát thực tế đoạn tuyến từ Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến Bến Giằng, đồng thời thử nghiệm hai phương án vận chuyển. Đà Nẵng cho xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên Quốc lộ 14D đến hết năm 2026.

Đẩy mạnh thi công dự án

Người dân lưu thông trên quốc lộ 14D. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BQLDA cho biết: “Trước những khó khăn về giải phóng mặt bằng, địa hình, thời tiết và áp lực bảo đảm giao thông trong quá trình thi công, chúng tôi đã đôn đốc, đơn vị thi công đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công trên tuyến quốc lộ 14D. Trong đó, đoạn Km0 đến Km10+200 được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành thảm 2 lớp bê tông nhựa trước Tết Nguyên đán.

Sáng ngày 9/11, có mặt trên công trình tại khu vực xã Bến Giằng, chúng tôi nhận thấy không khí thi công trên công trường cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D diễn ra khẩn trương. Tại đây, nhiều công nhân cùng phương tiện, máy móc chuyên dụng được các nhà thầu huy động để triển khai các hạng mục đào, đắp, san gạt nền đường và thi công những công trình phụ trợ. Nguyên vật liệu xây dựng cũng được tập kết tại các vị trí để phục vụ đúc dầm cầu, cấu kiện bê tông và các hạng mục liên quan.

Theo ông Bùi Duy Khánh, Giám đốc điều hành dự án, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang (thành viên liên danh nhà thầu), hiện liên danh nhà thầu đã tập kết khoảng 200 đầu máy cùng nhiều cán bộ kỹ sư, công nhân để triển khai thi công. Ban chỉ huy công trường túc trực tại nhiều vị trí trên toàn tuyến nhằm tổ chức, điều hành các mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, đoạn từ Km0 đến Km10+200 được xác định, phấn đấu hoàn thành thi công mặt đường với 2 lớp bê tông nhựa trước Tết Nguyên đán 2027.

Mặc dù BQLDA và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã quan tâm, triển khai công việc quyết liệt, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay nhà thầu đang phối hợp với ban quản lý dự án thường xuyên vận động người dân cho thuê, mượn đất để có thể triển khai trước một số vị trí cầu, cống.

Phương tiện lưu thông trên quốc lộ14D. Ảnh: CĐ.

Dù con đó những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đối diện với mưa lũ hiện nay lại vừa thi công vừa đảm bảo giao thông nhưng dự án là tuyến đường huyết mạch kết nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, phục vụ vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Lào và như cấu giao thông, hàng hóa của người dân. Trước sự chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ động viên của lãnh đạo thành phố, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để sớm hoàn thành dự án”, ông Nguyễn Văn Thường khẳng định.