Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá, kết nối du lịch tại thị trường Úc

Chương trình Da Nang Tourism Showcase & Networking Dinner 2026. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Úc diễn ra từ ngày 24 đến 31/10 nhằm tăng cường nhận diện điểm đến và mở rộng cơ hội trao đổi khách.

Chương trình có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; đại diện các cơ quan, tổ chức du lịch, hàng không của Úc; Hãng hàng không Vietnam Airlines, cùng hơn 30 doanh nghiệp lữ hành, đối tác tại Úc và một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế.

Tại sự kiện, ngành du lịch Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố cũng như khu vực miền Trung, từ nghỉ dưỡng biển, lưu trú cao cấp, du lịch sinh thái, golf đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực.

Đặc biệt, Di sản văn hóa thế giới Hội An được nhấn mạnh là điểm đến yêu thích của du khách Úc nhờ vẻ đẹp phố cổ và bản sắc văn hóa đặc trưng.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng gặp gỡ và làm việc với đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tây Sydney. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), các đơn vị lữ hành có cơ hội tìm hiểu nhu cầu thị trường, trao đổi thông tin về hệ thống phân phối, từ đó xây dựng chương trình tour phù hợp với thị hiếu của du khách Úc.

Dịp này, không gian sự kiện mang đến những trải nghiệm giao lưu văn hóa qua các tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh chương trình giới thiệu, đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có các buổi làm việc với Destination NSW, Cảng hàng không quốc tế Tây Sydney và Hiệp hội Du lịch Tây Sydney để hướng tới hợp tác xúc tiến điểm đến, kết nối hàng không và phát triển thị trường khách hai chiều.