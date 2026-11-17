Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH&CN), phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng.

Sáng 17/11, tại Đà Nẵng, Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công nghiệp công nghệ số, thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu từ và Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cùng đại diện các cơ quan, sở, ban, ngành; các cơ sở đào tạo, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số, điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH&CN), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin cập nhật về các quy định và cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp có thể chủ động vận dụng chính sách, huy động nguồn lực đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ông cũng đề nghị phần phổ biến Luật Công nghiệp công nghệ số và các nghị định hướng dẫn cần làm rõ những quy định mà doanh nghiệp cần lưu ý khi áp dụng, cũng như những việc địa phương cần tổ chức thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Trần Anh Tú cho rằng trong bối cảnh ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt doanh thu hơn 5,38 triệu tỷ đồng trong chín tháng đầu năm 2026, tăng 32,1% so với cùng kỳ, việc hướng dẫn rõ ràng đối tượng, điều kiện và thủ tục tiếp cận chính sách trở nên cấp thiết.

Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, cùng các nghị định hướng dẫn đã tạo ra khuôn khổ pháp lý cho đầu tư, phát triển sản phẩm và đào tạo nhân lực công nghệ số. Tuy nhiên, để các quy định này thực sự đi vào thực tiễn, cần có sự hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, cho biết tại Đà Nẵng, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, phần mềm, vi mạch bán dẫn và AI đã được xác định là mũi nhọn chiến lược; Công nghệ số vừa thúc đẩy cách ngành lĩnh vực khác phát triển; đồng thời giải quyết các “bài toán”, tạo thêm mô hình mới trong phát triển Đà Nẵng như: Phát triển Kinh tế dữ liệu, phát triển kinh tế không gian tầm thấp (độ cao dưới 3.000m), thiết kế, kiểm thử, đóng gói vi mạch bán dẫn, phát triển trí tuệ nhân tạo, ..

Hiện nay, thành phố đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh liên kết hợp tác "Ba nhà" (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) và triển khai nhiều cơ chế đặc thù nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ phát triển. Chính vì vậy, Hội thảo hôm nay với trọng tâm là tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư, tài chính, đất đai, hải quan… có ý nghĩa đặc biệt thiết thực cho thành phố nói chung và cơ quan, doanh nghiệp nói riêng.

Đây là nguồn thông tin pháp lý quan trọng, hướng trực tiếp tới các đối tượng thụ hưởng nòng cốt là các doanh nghiệp điện tử, doanh nghiệp bán dẫn, doanh nghiệp phần mềm, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác có ứng dụng công nghệ số và AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng các quy định về công nghiệp công nghệ số. Đặc biệt, những quy định còn cần phải làm rõ, chi tiết hơn hoặc các vướng mắc còn gặp phải trong quá trình triển khai cũng đã được đưa ra để thảo luận và tìm hướng giải quyết.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng.

Các doanh nghiệp công nghệ số cho hay thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết và kế hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn nhiều vướng mắc cần được giải quyết. Vì vậy, các doanh nghiệp rất cần được hướng dẫn rõ ràng về đối tượng, điều kiện và thủ tục tiếp cận chính sách để có thể tận dụng tối đa các cơ hội phát triển…

Ông Trần Anh Tú khẳng định rằng việc hướng dẫn rõ ràng và chi tiết các quy định pháp luật không chỉ giúp đưa các chính sách vào thực tiễn mà còn thúc đẩy đầu tư, phát triển và ứng dụng công nghệ số trên địa bàn Đà Nẵng.

Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo cam kết sẽ phối hợp với Sở và các đơn vị liên quan để giải đáp theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những vấn đề cần báo cáo, đề xuất hướng xử lý. Đây là bước đi quan trọng để thành phố đạt được mục tiêu kinh tế số đóng góp 35 - 40% GRDP vào năm 2030 và tối thiểu 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số.