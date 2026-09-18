Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa, du lịch với Colombia

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (bên phải) tặng quà cho Đại sứ Colombia tại Việt Nam Camila Polo Florez. Ảnh: TÂM ĐAN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ Camila Polo Florez cùng đoàn công tác trở lại thăm, làm việc tại Đà Nẵng sau chuyến thăm hồi tháng 3/2026.

Thành phố đánh giá cao nỗ lực của cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai bên; tiêu biểu là chương trình giao lưu của Đoàn nghệ thuật múa thanh thiếu niên Colombia diễn ra chiều 16/9 tại cổng chùa Bà Mụ (phường Hội An).

Hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, đưa nét văn hóa đặc sắc của Colombia đến gần hơn với công chúng và tạo cơ hội để thế hệ trẻ nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu thông tin, Đà Nẵng là cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, luôn cởi mở, chủ động hội nhập và sẵn sàng giao lưu với các nền văn hóa trên thế giới.

Lãnh đạo thành phố và Đại sứ Colombia tại Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TÂM ĐAN

Với nhiều dư địa phát triển, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Đại sứ Camila Polo Florez tiếp tục làm cầu nối duy trì các chương trình giao lưu nghệ thuật, trao đổi đoàn, triển lãm và lễ hội.

Đồng thời, đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Colombia đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng; qua đó tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quảng bá điểm đến nhằm đẩy mạnh thu hút du khách song phương.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Camila Polo Florez khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Colombia với Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Đặc biệt, Đại sứ cam kết tích cực lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người Đà Nẵng để đưa thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Colombia trong thời gian tới.