Đà Nẵng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thực hiện quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; lãnh đạo HĐND, UBND và sở, ban, ngành thành phố.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng

Theo báo cáo, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại và dịch vụ duy trì đà phục hồi, mở rộng; nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25,5%; khách do các cơ sở lưu trú phục vụ tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Đến ngày 27/10, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 76.335 tỷ đồng, bằng 115% dự toán. Vốn đầu tư trong nước đạt hơn 194 nghìn tỷ đồng, tăng 52,11%; vốn FDI đạt gần 804 triệu USD, gấp 2,47 lần cùng kỳ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Thành phố đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đến ngày 31/10, giải ngân đạt 84,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (hơn 14.523,5 tỷ đồng).

Một số công trình hạ tầng quan trọng được đẩy nhanh tiến độ; phần hạ tầng dùng chung Bến cảng Liên Chiểu đã hoàn thành khối lượng xây dựng, tuyến đường ven biển nối cảng đã thông xe kỹ thuật.

Công tác tháo gỡ vướng mắc về đất đai, dự án tiếp tục được tập trung, đã xử lý 1.986/2.035 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát theo các kết luận, cơ chế liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng thay mặt Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương đối với những kết quả đạt được.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Nhìn nhận áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 còn rất lớn, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Đảng ủy UBND thành phố, tập thể lãnh đạo UBND thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được Thường trực Thành ủy kết luận, chỉ đạo. Quan trọng nhất là bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên.

Tập trung thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; khẩn trương tổ chức triển khai Quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt; hoàn thiện đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Chỉ đạo rà soát tiến độ 34 dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030, xác định những dự án đủ điều kiện khởi công trong năm 2027 để chủ động chuẩn bị từ năm 2026.

Tập trung thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận.

Trọng tâm là Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Kết luận số 105-KL/TW và Chương trình hành động số 48-CTr/TW của Bộ Chính trị về thu hút, trọng dụng nhân tài; tham mưu mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của thành phố, triển khai Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần tập trung chuẩn bị tốt Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố (dự kiến tổ chức từ ngày 8 - 10/12).

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Thông tin thêm về kỳ họp cuối năm, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, Thường trực HĐND thành phố dự kiến dành thời gian nhiều hơn cho hoạt động chất vấn; đồng thời tiếp tục đổi mới căn bản phương pháp tổ chức theo hướng tập trung, đi sâu vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được cử tri và nhân dân quan tâm.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định; chuẩn bị kỹ việc xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai.

Đà Nẵng tăng cường công tác bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu những tháng cuối năm. Ảnh minh họa: TÂM ĐAN

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 đã đề ra và chuẩn bị tốt các điều kiện phát triển năm 2027.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố quán triệt Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị cũng nghe báo cáo và cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực tài chính, nội vụ, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.