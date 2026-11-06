Đà Nẵng: Đẩy mạnh giải ngân, tăng tốc thi công dự án cải tạo quốc lộ 14D kết nối với Lào

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 4.513 tỷ đồng, ngân sách TP Đà Nẵng 5 tỷ đồng). Đây là loại công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Công trình tổng chiều dài 65,37km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610, xã Bến Giằng và điểm cuối tại Km 72+700/QL14D, giáp phạm vi cửa khẩu Nam Giang tại xã La Dêê, TP Đà Nẵng.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng trong ngày 5/11, tại khu vực xã Bến Giằng, hàng chục nhân công cùng máy móc được nhà thầu huy động để nỗ lực thi công. Thời tiết tại địa phương có nắng nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Nguyên vật liệu xây dựng được tập kết để làm bãi đúc dầm cầu. Cụ thể, đối với cấu kiện đúc sẵn gồm dầm cầu, cống lắp ghép, tấm ốp, đến thời điểm hiện tại nhà thầu đã chuẩn bị xong 2 bãi đúc tại Km5+200 và Km18+500; đang triển khai thêm 2 bãi tại Km43+200 và Km49+00.

Thông tin với Báo Xây dựng, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết, kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án là 1.236,917 tỷ đồng, đã giải ngân 1.106,37/1.236,917 tỷ đồng đạt 90%.

Chủ đầu tư cho hay, về công tác bàn giao thửa đã cơ bản hoàn thành bàn giao thửa có chữ ký người dân và cơ quan liên quan phục vụ công tác bồi thường. Đối với đoạn qua xã Bến Giằng đã bàn giao cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực 4 là 1.166/1.390 hồ sơ; đoạn qua xã Nam Giang đã bàn giao 741/870 hồ sơ; đoạn qua xã La Dêê đã bàn giao 692/692 hồ sơ.

Về tình hình thi công, theo ghi nhận của PV, các đoạn tuyến đang được nhà thầu nỗ lực triển khai theo đúng tiến độ cam kết. Nhà thầu tập trung thi công các vị trí không vướng hoặc thuê được của người dân.

Đối với đoạn Km0+00 - Km 10+200, nhà thầu phấn đấu thi công theo đúng tiến độ đã cam kết, hoàn thành thi công mặt đường đến 2 lớp bê tông nhựa trước tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 để đảm bảo an toàn lưu thông.

Đối với đoạn Km10+200-Km19+00, nhà thầu thuê mặt bằng và trong thời gian chờ GPMB để thi công. Cụ thể, tại cầu Km13+443, nhà thầu đang thi công đường công vụ phục vụ khoan cọc nhồi; cầu Km13+667 đang dựng lán trại, bắt đầu thi công đường công vụ khoan cọc nhồi; tại cầu Km18+793, thi công cọc khoan nhồi mố M2, đã triển khai cọc thứ 2/10 cọc; cầu km47+234 đang chuẩn bị triển khai thi công mố trụ cầu.

Ngoài những nỗ lực đẩy nhanh dự án nhằm đúng tiến độ đề ra, chủ đầu tư cho biết, hiện đang là mùa mưa, đặc biệt tuyến đường đi qua 3 xã miền núi hay có mưa lớn ảnh hưởng lớn đến việc thi công công trình.

Ngoài ra, lưu lượng xe chở quặng lưu thông hàng ngày trên tuyến là rất lớn làm hư hỏng đường phải thường xuyên đảm bảo giao thông trong quá trình thi công và cho cả công trình, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Cùng với đó, công tác GPMB bị kéo dài do các nguyên nhân nhiều thửa thuộc sở hữu của tổ chức có diện tích lớn cần nhiều thời gian kiểm tra trước khi ký xác nhận, nhiều hộ dân đi làm xa không có mặt tại hiện trường nên không ký được chủ sử dụng...

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cũng đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo công tác thi công dự án, đẩy nhanh giải ngân. Cụ thể, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu huy động thiết bị, vật tư và nhân lực tổ chức tăng ca và nhiều mũi thi công đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt ưu tiên thi công đoạn đầu tuyến từ Km0+00 - Km10+200.

Ban cũng tăng cường và ưu tiên công tác đảm bảo giao thông, thường xuyên phối hợp, túc trực với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương đảm bảo giao thông trong quá trình thi công và cho cả công trình vừa thi công vừa đảm bảo giao thông đi lại không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chủ đầu tư cũng chủ động phối hợp với các đơn vị hoàn thành bàn giao toàn bộ thửa trước ngày 10/11 để triển khai công tác GPMB, hoàn thành bàn giao mặt bằng đặc biệt các đoạn ưu tiên để thi công đảm bảo tiến độ. Đồng thời phối hợp với lãnh đạo các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương thực hiện dự án, nhận tiền theo phương án BT, GPMB đã được công khai để bàn giao mặt bằng, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Thi công dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D qua địa bàn TP Đà Nẵng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D là loại công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 4.513 tỷ đồng, ngân sách địa phương 5 tỷ đồng), thực hiện từ năm 2025 - 2027. Công trình có tổng chiều dài 65,37km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610, xã Bến Giằng và điểm cuối tại Km 72+700/QL14D, giáp phạm vi cửa khẩu Nam Giang tại xã La Dêê, TP Đà Nẵng. Liên danh thi công quốc lộ 14D gồm: Công ty Cổ phần Trường Long, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang, Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun, Công ty Cổ phần Giao thông Xây dựng số 1.