Tích hợp 92 dịch vụ, tiện ích số

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 10670/UBND-KGVX về triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng DaNang Smart City nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

DaNang Smart City là nền tảng tích hợp thông tin, dịch vụ và tiện ích số của thành phố, tập trung vào hai nhóm chức năng chính: cung cấp dịch vụ, tiện ích từ chính quyền và doanh nghiệp phục vụ người dân; hỗ trợ tương tác, tiếp nhận phản ánh giữa người dân với chính quyền. Hiện ứng dụng đã tích hợp 92 dịch vụ, tiện ích số, thu hút khoảng 1,9 triệu lượt tải.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý cài đặt, sử dụng ứng dụng, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trước ngày 31/10/2026. Đồng thời, chủ động vận động các cơ quan trực thuộc, doanh nghiệp, hội viên và người lao động tham gia sử dụng nền tảng.

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số từ ứng dụng DaNang Smart City.

Trong quá trình xây dựng, triển khai các dịch vụ và tiện ích số, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu nghiên cứu phương án tích hợp, kết nối trực tiếp với DaNang Smart City, hạn chế phát triển các ứng dụng riêng lẻ có chức năng trùng lặp. Qua đó, góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và tạo thuận lợi cho người sử dụng.

Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, thành phố yêu cầu tập trung triển khai đến thành viên các tổ chức Đảng, Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tổ dân phố và Tổ công nghệ số cộng đồng, bảo đảm hoàn thành việc cài đặt, sử dụng ứng dụng trong tháng 10/2026.

Các địa phương cần phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân, hộ gia đình cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng; tổ chức các phong trào thi đua, định kỳ thống kê kết quả và gửi số liệu về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Cùng với đó, công tác truyền thông, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích trên nền tảng cần được duy trì thường xuyên, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả khai thác ứng dụng.

Hướng tới mục tiêu thành phố thông minh

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng tiếp tục bổ sung, cập nhật thông tin, dịch vụ và tiện ích số trên ứng dụng; đồng thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tích hợp dịch vụ số lên nền tảng.

Các đơn vị liên quan được giao xây dựng bảng điều khiển (Dashboard) nhằm theo dõi tiến độ cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc cập nhật, tổng hợp số liệu, đôn đốc thực hiện và báo cáo UBND thành phố sẽ được tiến hành thường xuyên để kịp thời đánh giá kết quả triển khai.

Việc đẩy mạnh cài đặt và sử dụng DaNang Smart City không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành đô thị. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng vào Top 50 thành phố thông minh toàn cầu đến năm 2030.