Đà Nẵng đẩy mạnh Chương trình quảng bá 'Made in Da Nang' 2026 – niềm tin hàng Việt

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô Anh Văn

Tối 06/11, tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng, đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026. Chương trình được tổ chức bởi Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, với sự phối hợp của nhiều đơn vị như Công ty TNHH Quảng cáo và tổ chức sự kiện Anh Thịnh Minh, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, và các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho rằng Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026 không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực mà còn là cơ hội để đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kỳ vọng chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm 2026. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích người dân và du khách lựa chọn sản phẩm địa phương, tạo niềm tin vào hàng Việt.

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô Anh Văn

Theo Ban tổ chức, Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” - Niềm tin hàng Việt năm 2026,diễn ra tại bốn địa điểm chính: Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng, Trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng, Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, và Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng. Mỗi địa điểm sẽ tổ chức các đợt quảng bá kéo dài ba ngày, từ tháng 11 - tháng 12/2026.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là lễ khai mạc tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng vào tối ngày 06/11/2026. Theo quan sát của VNEconomy, tại đây, khu vực trưng bày sản phẩm “Made in Da Nang” được thiết kế để tạo không gian thuận tiện cho người tiêu dùng tham quan và mua sắm.

Các sản phẩm được giới thiệu bao gồm thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm, đặc sản địa phương, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, quà tặng lưu niệm và nhiều sản phẩm tiêu biểu khác từ gần 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp tham gia và bộ phận thu mua của hệ thống Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm hiểu về tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại.

Khách hàng trong nước và quốc tế tham quan mua sắm tại Aeon Mall Đà Nẵng trong ngày khai mạc Chương trình. Ảnh: Ngô AnhVawn

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tổ chức các hoạt động tư vấn, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, chương trình khuyến mại và livestream quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm tăng cường tương tác với khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Công tác truyền thông cho chương trình cũng được chú trọng với việc quảng bá hình ảnh nhận diện “Made in Da Nang” trên các phương tiện trực quan. Thông tin về chương trình được đăng tải trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử thành phố, tổng đài 1022, trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các mạng xã hội như Facebook, TikTok.