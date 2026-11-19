Đại diện Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: MINH LÊ

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, quy trình chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao kỹ năng sử dụng AI an toàn và tiếp cận các giải pháp công nghệ thiết thực.

Đây là cơ sở để Đà Nẵng đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả ứng dụng AI và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) đã hướng dẫn xây dựng và sử dụng phần mềm Từ điển dữ liệu dùng chung, tập trung vào quy trình chuẩn hóa, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của thành phố Đà Nẵng.

Nội dung hướng dẫn góp phần làm rõ quy trình vận hành nền tảng tập trung quốc gia, từ rà soát trường dữ liệu, kê khai, thẩm định đến ký số và công bố từ điển dữ liệu trên môi trường điện tử.

Việc thống nhất ngữ nghĩa và cấu trúc dữ liệu sẽ hạn chế tình trạng trùng lặp, sai sót thông tin, đồng thời tạo điều kiện kết nối, liên thông giữa các hệ thống để phục vụ chia sẻ dữ liệu và ứng dụng AI.

Về mảng ứng dụng AI, đại diện Phòng An ninh mạng (Công an thành phố Đà Nẵng) đã trình bày chuyên đề sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và bảo đảm an ninh mạng trong hoạt động công vụ.

Dịp này, đại diện Viettel, CMC và Công ty Công nghệ số thông minh (SDT) cũng giới thiệu chức năng, khả năng ứng dụng của nền tảng AI thành phố Đà Nẵng, đồng thời hướng dẫn sử dụng nền tảng AI công vụ và Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cấp xã.