Đà Nẵng đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu trẻ em

Công chức phụ trách công tác trẻ em phối hợp lực lượng cơ sở rà soát, đối chiếu và cập nhật dữ liệu trẻ em. Ảnh: HỮU TRUNG

Rà soát kỹ từng trường hợp

Những ngày qua, ông Hồ Văn Hiệp, Trưởng thôn Thái Lai (xã Bà Nà), tập trung rà soát từng hộ dân, nhất là các khu vực mới tiếp nhận sau sáp nhập, để chuẩn hóa dữ liệu trẻ em.

Sau ngày 1/7/2026, ba thôn Phước Thái, Phước Khương và Thái Lai (cũ) hợp thành thôn Thái Lai mới với 546 hộ, hơn 2.159 nhân khẩu.

Với địa bàn Thái Lai cũ, ông Hiệp đã quen từng khu dân cư, từng hộ dân. Sau sáp nhập, phạm vi phụ trách mở rộng, ông phải tiếp cận thêm hai khu vực mới, đồng thời đối chiếu lại thông tin để bảo đảm dữ liệu đầy đủ.

Một số hộ ban đầu còn e ngại nên chưa cung cấp đầy đủ thông tin. Lực lượng cơ sở phải trực tiếp đến từng nhà giải thích, vận động để người dân phối hợp.

“Chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà. Khi hiểu rõ mục đích của việc rà soát, người dân dần phối hợp cung cấp thông tin”, ông Hiệp chia sẻ.

Quá trình này cũng giúp trưởng thôn và lực lượng cơ sở nắm sát hơn tình hình trẻ em tại các khu vực mới sáp nhập, nhất là những trường hợp có biến động nơi cư trú hoặc thông tin chưa đầy đủ.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà, chia sẻ về hiệu quả phối hợp liên ngành trong chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trẻ em:

Đến nay, 83% dữ liệu trẻ em trên địa bàn xã Bà Nà đã được chuẩn hóa. Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ tư pháp - hộ tịch, công an cấp xã, công chức phụ trách công tác trẻ em và lực lượng cơ sở.

Tại những khu vực có biến động dân cư, thông tin trên hệ thống được đối chiếu với tình hình cư trú thực tế trước khi bổ sung, cập nhật.

Qua rà soát, xã Bà Nà chưa phát hiện thêm trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt mà địa phương trước đó chưa nắm được.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trẻ chưa hoàn thiện thông tin cư trú trong hồ sơ của cơ quan công an. Địa phương đang hỗ trợ các gia đình bổ sung thủ tục, đồng thời đăng ký căn cước cho trẻ.

Tại phường Hội An Đông, hơn 5.300 trẻ em đã được cập nhật thông tin, đạt khoảng 90% tổng số trẻ thuộc diện cần rà soát trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội An Đông, cho biết địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, địa bàn; đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ, xử lý những trường hợp còn vướng mắc.

Trong giai đoạn nước rút, phường ưu tiên các hồ sơ còn thiếu thông tin, chưa trùng khớp hoặc trẻ có biến động nơi cư trú, mới chuyển đến hoặc chuyển đi. Nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cũng được rà soát kỹ nhằm tránh bỏ sót.

Công chức phụ trách công tác trẻ em làm đầu mối tổng hợp danh sách; công an cấp xã đối chiếu thông tin cư trú, nhân khẩu; cán bộ tư pháp - hộ tịch kiểm tra các thông tin liên quan đến khai sinh, hộ tịch. Lực lượng cơ sở trực tiếp hỗ trợ xác minh những trường hợp thay đổi nơi ở, hộ gia đình khó liên hệ hoặc thông tin chưa đầy đủ.

Những trường hợp có sai lệch được các đơn vị phối hợp kiểm tra, đối chiếu trước khi cập nhật lên hệ thống.

Giữ dữ liệu luôn sát thực tế

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ nhận định, dữ liệu đầy đủ, chính xác là cơ sở để địa phương nắm chắc tình hình trẻ em trên địa bàn. Khi thông tin được chuẩn hóa, địa phương có thể xác định số lượng trẻ, nhóm tuổi, nơi cư trú cũng như những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ cần hỗ trợ.

Từ đó, việc xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và triển khai chính sách chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em bảo đảm sát đối tượng và kịp thời hơn.

Dữ liệu chính xác cũng giúp hạn chế bỏ sót trẻ cần hỗ trợ hoặc thống kê trùng lặp, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ quan phối hợp xử lý những vấn đề liên quan.

[VIDEO] - Bà Nguyễn Thị Anh Thơ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội An Đông, chia sẻ về lợi ích của dữ liệu sạch đối với công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại địa phương:

Sau đợt cao điểm, phường Hội An Đông xác định việc cập nhật dữ liệu phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện theo từng chiến dịch.

Cán bộ tư pháp - hộ tịch, công an cấp xã, công chức phụ trách công tác trẻ em và lực lượng cơ sở tiếp tục phối hợp cập nhật các trường hợp trẻ mới sinh, chuyển đến, chuyển đi, thay đổi thông tin hoặc phát sinh hoàn cảnh cần hỗ trợ. Dữ liệu cũng được định kỳ đối chiếu, làm sạch để sát với tình hình thực tế.

Tại xã Bà Nà, ông Nguyễn Tấn Phát đánh giá việc rà soát giúp địa phương nắm chính xác hơn hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ của trẻ, đồng thời tạo thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý trên phần mềm.

Theo ông Phát, cơ sở dữ liệu trẻ em phải được duy trì ở trạng thái “sống”, được khai thác và cập nhật thường xuyên. Địa phương phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ tư pháp - hộ tịch, công an cấp xã, công chức phụ trách công tác trẻ em và lực lượng cơ sở, đồng thời duy trì chia sẻ thông tin để dữ liệu luôn sát thực tế.

Mục tiêu trên 95% trẻ em có dữ liệu đầy đủ trước 30/9

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trong Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, thành phố đã làm sạch 1.670.325/2.388.562 hồ sơ, đạt khoảng 69,9%.

Riêng Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em, 550.007/710.127 hồ sơ đã được làm sạch, đạt khoảng 77,5%.

Theo Sở Y tế, số lượng trẻ em trên địa bàn biến động tăng, giảm hằng ngày. Vì vậy, việc lấy cố định số trẻ em được thống kê tại một thời điểm làm đơn vị tính chưa phản ánh đầy đủ biến động thực tế và khó đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Trước đó, UBND thành phố ban hành Công văn số 8721/UBND-SYT về đẩy mạnh Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu về trẻ em, đặt mục tiêu trên 95% trẻ em trên địa bàn được đăng ký, cập nhật đầy đủ dữ liệu trước ngày 30/9/2026.