Đà Nẵng đầu tư nhiều công trình thoát nước, chống ngập trong đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đang tập trung chỉ đạo thi công tuyến cống thoát nước số 2 dọc theo đường Hoàng Thị Loan đang được thi công để phân lưu, thoát nước từ cống Khe Cạn (phường Thanh Khê) ra hồ Trung Nghĩa. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khắc phục các điểm ngập úng sâu

Tuyến cống chính dọc đường Phùng Hưng (phường Hòa Khánh) để thoát nước từ khu vực thượng lưu kênh Phú Lộc ra vịnh Đà Nẵng, vừa cơ bản hoàn thành đã được đưa vào vận hành trong đợt mưa lớn diện rộng đầu tiên của mùa mưa bão năm nay (từ ngày 11 đến 13/9).

Công trình giúp các khu vực thượng lưu thoát nhanh hơn, giảm ngập úng. Tuy nhiên, một số khu vực thấp trũng vẫn bị ngập, trong đó mặt đường tại kiệt thấp nhất ở khu dân cư phía đông đường Mẹ Suốt ngập sâu khoảng 71cm, đường Đà Sơn (phường Hòa Khánh) ngập sâu 40cm…

Để tiếp tục khắc phục tình trạng này, ngày 24/9, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 949/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, giao UBND phường Hòa Khánh phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương lập dự án đầu tư xây dựng, mở rộng cầu Bà Xí để tăng khả năng thoát nước và bảo đảm giao thông tại khu vực.

Đồng thời, nạo vét, khơi thông, kè gia cố tuyến mương đất khu vực thượng lưu, hạ lưu cầu Bà Xí và một số ao hồ nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng.

Theo ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, việc xử lý tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Bà Xí là nhiệm vụ cấp bách. Trong điều kiện quy hoạch thoát nước khu vực chưa được điều chỉnh, trước mắt, phường đề xuất mở rộng mặt cầu trên cơ sở tận dụng tối đa kết cấu hiện trạng, nhất là hệ móng, trụ cầu để thi công nhanh, đáp ứng yêu cầu lưu thông 2 làn xe, với kinh phí dự kiến khoảng 5 tỷ đồng.

Địa phương cũng đề xuất nạo vét, khơi thông tuyến mương đất ở thượng lưu và hạ lưu cầu; xử lý các vị trí bồi lắng, ách tắc, thu hẹp và mở rộng khẩu độ mương tại các vị trí cần thiết, với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Tuyến kênh Đa Cô có khẩu độ hẹp, cần sớm mở rộng khẩu độ để giảm ngập cho vực thượng lưu và hai bên kênh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong khi đó, do bề rộng của tuyến kênh Đa Cô, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu qua đường Thanh Nghị và thượng lưu hồ Hòa Phú cùng tuyến kênh Hòa Minh từ hạ lưu hồ Hòa Phú đến kênh Phú Lộc (thượng lưu tuyến cống Phùng Hưng) còn hẹp nên nước chậm thoát ra biển, gây ngập một số nhà dân ở kiệt 454 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh).

Ông Võ Văn Luyện, người dân ở kiệt 454 đường Tôn Đức Thắng cho biết, sau khi tuyến cống dọc đường Phùng Hưng được đưa vào sử dụng, khả năng nước thoát ra tuyến kênh ở thượng lưu sông Phú Lộc rồi chảy ra biển rất tốt. Nhưng do tuyến kênh Đa Cô đến hồ Hòa Phú có khẩu độ còn hẹp nên nước vẫn dâng, gây ngập nhà dân.

"Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm đầu tư mở rộng tuyến kênh Đa Cô và toàn tuyến thoát nước đến kênh Phú Lộc. Đồng thời, mở rộng khẩu độ thoát nước dưới các cầu qua đường Thanh Nghị, Trần Triệu Luật… để hạn chế tình trạng nước tràn vào nhà dân”, ông Luyện nói.

Nhiều dự án mở rộng cống thoát nước đang được hoàn thiện trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến phương án đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến kênh thoát nước từ đường Hoàng Văn Thái (kênh Đa Cô) đến kênh Hòa Minh - Phú Lộc, đơn vị kiến nghị Sở Xây dựng xem xét quy mô đầu tư dự án theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1, nghiên cứu nâng cấp, mở rộng các cầu qua đường Thanh Nghị, Trần Triệu Luật, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Xí; mở rộng kênh thoát nước đoạn từ hồ Hòa Phú đến kênh Phú Lộc và khẩu độ cầu đường sắt tại Km787+320 qua hồ Trung Nghĩa 1 và Trung Nghĩa 2 (phường Thanh Khê).

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, tiến hành đánh giá khả năng thoát nước và mức độ ngập úng của khu vực làm cơ sở đề xuất giai đoạn 2 tiếp theo cho phù hợp. Nếu cần thiết thì dự kiến nghiên cứu đầu tư nâng cấp tuyến kênh Đa Cô đoạn từ đường Hoàng Văn Thái đến hồ Hòa Phú và cầu Đa Cô.

Ông Phan Trọng Tài, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã nghiên cứu các quy hoạch liên quan, đề xuất phương án đầu tư dự án. Hiện đơn vị đang phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thống nhất quy mô đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

[VIDEO] - Người dân phấn khởi với các công trình thoát nước đã được đưa vào sử dụng thời gian qua:

Đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị đầu tư

Tuyến cống thoát nước số 2 dọc đường Hoàng Thị Loan đang được thi công để phân lưu, thoát nước từ cống Khe Cạn (phường Thanh Khê) ra hồ Trung Nghĩa với 24 đốt cống đã được hoàn thành.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đang đôn đốc nhà thầu thi công 9 đốt cống và các hạng mục còn lại; bổ sung nhân sự, thiết bị và có kế hoạch tăng ca ban đêm để bù khối lượng chậm trễ do 13 ngày bị nước ngập nước từ 3 đợt mưa lớn vừa qua, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đang lựa chọn nhà thầu thi công tuyến cống dọc đường Hà Huy Tập và Hà Khê để thoát nước từ hồ Xuân Hòa A ra vịnh Đà Nẵng (phường Thanh Khê) trong tháng 11/2026, khởi công trong năm 2026 và hoàn thành trước mùa mưa năm 2027.

Tuyến cống thoát nước dọc kênh Phú Lộc đang hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đồng thời, đang trình thẩm định dự án tuyến thoát nước dọc đường số 4 của Khu công nghiệp Hòa Khánh ra sông Cu Đê (phường Liên Chiểu) và phấn đấu khởi công trong quý I/2027.

Ông Huỳnh Thanh Quang (trú đường Phú Xuân 7, phường Thanh Khê) cho biết, sau trận ngập lụt lớn ngày 14 và 15/10/2022 đến nay, thành phố đã triển khai đầu tư nhiều công trình thoát nước, chống ngập. Nhờ vậy, trong những năm gần đây, các tuyến đường như: Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh… đã giảm ngập đáng kể.

"Người dân mong thành phố đẩy nhanh tiến độ, sớm thi công tuyến cống dọc đường Hà Huy Tập và Hà Khê để thoát nước từ khu vực xung quanh hồ Xuân Hòa A và phía tây bắc Sân bay Đà Nẵng ra biển, giải quyết tình trạng ngập úng ở khu vực này", ông Quang chia sẻ.

Cầu qua đường Trần Triệu Luật có khẩu độ thoát nước hẹp nên cần sớm được mở rộng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian qua, đơn vị tích cực tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp giải quyết ngập úng đô thị. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án tập trung đôn đốc triển khai 12 dự án thoát nước, chống ngập úng trọng điểm.

Hiện đã có 3 dự án hoàn thành thi công và phục vụ thoát nước, chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố trong 3 đợt mưa lớn diện rộng vừa qua, gồm: xử lý thoát nước khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng; nâng cấp trạm bơm Ông Ích Khiêm (giai đoạn 2) và tuyến cống dọc đường Phùng Hưng từ kênh Phú Lộc ra vịnh Đà Nẵng.

Trạm bơm Ông Ích Khiêm. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Sở Xây dựng đang phối hợp các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác chuẩn bị đầu tư, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa năm 2027 như: dự án nâng cấp trạm bơm Thuận Phước (phường Hải Châu) và trạm bơm Đảo Xanh (phường Hòa Cường); cầu trên đường Nguyễn Nhàn qua kênh Phong Bắc (phường Cẩm Lệ); dự án thoát nước phía đông Sân bay Đà Nẵng (phường Hòa Cường) và tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương (phường Bàn Thạch và Tam Kỳ).

Cùng với đó, thành phố đang phối hợp triển khai dự án Phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu khu vực phía nam thành phố, với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng và các hợp phần nạo vét sông Trường Giang, khơi thông sông Bàn Thạch và hồ sông Đầm để tạo hành lang tiêu thoát lũ bền vững cho đô thị Tam Kỳ, Hội An và vùng lân cận.

[VIDEO] - Chuyên gia nhận định cần tiếp tục đầu tư, mở rộng các công trình thoát nước trên địa bàn thành phố: