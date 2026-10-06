Đà Nẵng đầu tư mở mới 129 khu/điểm tái định cư cho người dân miền núi, vùng thiên tai

Hiện trường vụ sạt lở tại xã Hùng Sơn tháng 11/2025. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, qua rà soát thực tế, hiện trên địa bàn vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt.

Việc triển khai đề án là vô cùng cấp thiết nhằm chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giúp bà con ổn định đời sống.

Trong quá trình xây dựng đề án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát đối tượng, quy mô; đồng thời đánh giá sự phù hợp với quy hoạch đất đai, lâm nghiệp và khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.

Theo đề án vừa được thông qua, tổng quy mô bố trí, ổn định dân cư là 7.174 hộ tại 160 khu/điểm tái định cư. Trong đó, thành phố tiếp tục duy trì 31 khu/điểm hiện có (bố trí 1.279 hộ) và đầu tư mở mới 129 khu/điểm (bố trí 5.895 hộ).

Tổng nhu cầu đầu tư xây dựng mới 129 khu/điểm ước tính khoảng 3.417 tỷ đồng, được phân kỳ thành 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, thành phố ưu tiên đầu tư 66 khu/điểm tại các khu vực có nguy cơ cao với kinh phí hơn 2.255 tỷ đồng.

Nguồn vốn được trích từ ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn đã bố trí theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND. Tiếp đó, giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2036, Đà Nẵng sẽ đầu tư 63 khu/điểm còn lại với kinh phí hơn 1.161 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư trung hạn.

Việc thông qua đề án tạo hành lang pháp lý quan trọng để thành phố triển khai lộ trình di dời dân cư, từng bước xóa bỏ các khu vực không bảo đảm an toàn và chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.