Đà Nẵng đầu tư hơn 392 tỷ đồng xây 3 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Ảnh minh họa. (Ảnh: AI tạo)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5082/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 11: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Duy Xuyên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 392 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Đây là dự án thành phần thuộc Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng. Theo phương án được phê duyệt, dự án gồm 3 khu tái định cư là Duy Trung, Duy Sơn và Duy Trinh - Duy Sơn, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 310.084,38 m².

Trong đó, khu tái định cư Duy Trung có diện tích 52.705,14 m², nằm tại thôn Hòa Lâm, xã Duy Trung trước đây. Khu vực này phía Đông giáp đường ĐH7.DX; phía Tây giáp đất lúa và đất trồng cây hằng năm; phía Nam giáp đất nhà ở và đất trồng cây hằng năm; phía Bắc giáp đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm và đất công nghiệp.

Khu tái định cư Duy Sơn có diện tích 109.945,59 m², được xây dựng tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn trước đây. Phía Bắc khu đất giáp đường ĐX10, phía Nam giáp đường ĐH8.DX; phía Tây giáp sân vận động xã Duy Sơn, đất nghĩa trang và đất lúa; phía Đông giáp đường liên thôn hiện trạng.

Khu tái định cư Duy Trinh - Duy Sơn có quy mô lớn nhất, với diện tích 147.433,65 m², thuộc địa bàn xã Duy Trinh và Duy Sơn trước đây. Khu vực này phía Bắc giáp đất nông nghiệp, đất công nghiệp và đất ở hiện trạng; phía Đông giáp đất trồng cây lâu năm và đất ở hiện trạng; phía Nam giáp đất ở hiện trạng và Quốc lộ 14H; phía Tây giáp đường hiện trạng và Trường Tiểu học Phù Đổng.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cả 3 khu tái định cư, gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, điện chiếu sáng và cây xanh. Các công trình thủy lợi và hạ tầng hiện trạng bị ảnh hưởng cũng được hoàn trả theo hồ sơ thiết kế.