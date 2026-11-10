Đà Nẵng: Đầu tư hơn 365 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Một góc phường Hương Trà, TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: TK.

Ngày 10/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã có quyết định số 5128/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư xây dựng khu TĐC phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam tại phường Hương Trà.

Dự án nhằm bố trí nơi ở mới cho người dân có đất bị thu hồi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội cho các hộ bị ảnh hưởng.

Đồng thời, việc đầu tư khu TĐC góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam theo chủ trương đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư hơn 365,8 tỷ đồng, quy mô quy hoạch khoảng 32,57ha với 391 lô TĐC. Các hạng mục đầu tư gồm san nền, hệ thống giao thông, thoát nước mưa và nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, công viên cây xanh và hành lang cách ly.

Dự án bố trí 6 bãi đỗ xe với tổng diện tích khoảng 7.033m2; khu công viên cây xanh rộng khoảng 95.962m2 và hành lang cách ly khoảng 19.333m2. Hệ thống xử lý nước thải có công suất thiết kế 370m3/ngày đêm. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tổ chức triển khai dự án theo nội dung được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Đối với UBND phường Hương Trà, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát, chuẩn hóa thông tin về diện tích sử dụng đất, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ dự án và hồ sơ quy hoạch; đồng thời quản lý quy hoạch khu vực lân cận, bảo đảm khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường đối với trạm xử lý nước thải.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định và tiến độ đề ra.