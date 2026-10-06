Đà Nẵng đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng cho gần 8.900 hộ dân vùng thiên tai

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Ngày 6/10, tại Kỳ họp Chuyên đề, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã biểu quyết thông qua Đề án "sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 – 2030 và 2031 - 2036". Đề án do UBND thành phố trình, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan xây dựng.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, đây là căn cứ pháp lý và cơ sở quan trọng để thành phố triển khai đồng bộ công tác sắp xếp, bố trí lại dân cư sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Đề án, tổng nhu cầu cần sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn thành phố là 8.895 hộ. Trong đó, bố trí tập trung 6.426 hộ, bố trí xen ghép 1.751 hộ và ổn định tại chỗ 718 hộ.

Toàn thành phố xác định 160 khu/điểm tái định cư tập trung với khả năng tiếp nhận, bố trí cho 7.174 hộ. Cụ thể: 31 khu/điểm đã được đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt với quy mô 1.279 hộ; 129 khu/điểm dự kiến đầu tư mới có diện tích khoảng 477 ha, quy mô 5.895 hộ và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.417 tỷ đồng.

Về phân kỳ thực hiện, trong năm 2026, thành phố tiến hành bố trí 1.279 hộ vào các khu dân cư đã hình thành hoặc đã có quyết định phê duyệt. Giai đoạn 2027 - 2030, triển khai đầu tư mới 66 khu/điểm với diện tích 309 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.255 tỷ đồng để bố trí 3.476 hộ. Giai đoạn 2031 - 2036, tiếp tục đầu tư 63 khu/điểm với diện tích 167 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.161 tỷ đồng để bố trí 2.419 hộ.

Đối với nguồn vốn thực hiện 129 khu/điểm dự kiến đầu tư mới, riêng giai đoạn 2026 - 2030 tổng nhu cầu vốn khoảng 2.255 tỷ đồng gồm: 276 tỷ đồng đã bố trí theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 31/7/2026; 611 tỷ đồng bổ sung từ ngân sách thành phố và 1.368 tỷ đồng đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ. Giai đoạn 2031 - 2036, nguồn vốn 1.161 tỷ đồng sẽ do ngân sách thành phố bảo đảm.

Theo ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, việc HĐND thành phố kịp thời thông qua Đề án tạo điều kiện để các cấp, các ngành chủ động triển khai các dự án đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp.