Đà Nẵng đầu tư hơn 269 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

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Theo Quyết định số 4855/QĐ-UBND, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần 10: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Gò Nổi. Đây là dự án thuộc Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao đoạn qua địa phận thành phố.

Khu tái định cư có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 211.176 m², trong đó diện tích khu vực lập quy hoạch là 202.406 m², diện tích xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật là 8.770 m². Tổng mức đầu tư dự án hơn 269,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2029.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng và công viên cây xanh. Việc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng nhằm tạo điều kiện bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi, đồng thời bảo đảm các điều kiện thiết yếu tại khu vực tái định cư.

Theo mục tiêu được phê duyệt, dự án hướng đến bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, góp phần ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội trong quá trình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Việc chủ động đầu tư khu tái định cư cũng nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công tuyến đường sắt đi qua địa bàn thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.