Đà Nẵng: Đầu tư hơn 269 tỷ đồng xây khu tái định cư đường sắt tốc độ cao

Một dự án thi công nâng cấp đường sắt, đoạn qua TP Đà Nẵng. Ảnh: TT.

Dự án triển khai trong giai đoạn 2026-2029, nhằm bảo đảm nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Theo quyết định số 4855/QĐ-UBND ngày 22/10, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án thành phần 10: Khu TĐC phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam tại xã Gò Nổi. Đây là dự án thuộc hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao đoạn qua địa phận thành phố.

Khu TĐC có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 211.176m2. Trong đó, diện tích khu vực lập quy hoạch là 202.406m2, diện tích xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật là 8.770m2.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 269,6 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Các hạng mục đầu tư gồm xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư như san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, công viên và cây xanh.

Việc đầu tư khu TĐC nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân có đất bị thu hồi; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, từng bước ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội. Đồng thời, dự án góp phần bảo đảm tiến độ triển khai, thi công tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua địa bàn thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và thực hiện dự án theo đúng quy định.