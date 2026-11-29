Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5461/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý bùn thải và tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, phường Hòa Khánh.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 48.373 m², công suất thiết kế 500 tấn/ngày đêm, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 254 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 203 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 50 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo định hướng, nhà máy đảm nhiệm việc thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu trữ và xử lý bùn thải, tái chế chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố và khu vực phụ cận. Các loại chất thải tiếp nhận gồm bùn từ bể phốt, bùn tại các trạm xử lý nước thải tập trung, bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước và chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy. Đây là những dòng chất thải cần được xử lý phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và giảm áp lực lên hệ thống xử lý chất thải hiện hữu.

Về công nghệ, công nghệ sinh học được xác định là công nghệ chủ đạo, kết hợp công nghệ đốt, tái chế và các công nghệ khác làm giải pháp phụ trợ. Việc kết hợp nhiều phương pháp xử lý nhằm tận dụng khả năng phân loại, tái chế và xử lý các thành phần chất thải khác nhau, hướng đến giảm lượng chất thải phải chôn lấp.

Theo tiến độ được phê duyệt, thời gian lựa chọn nhà đầu tư là 720 ngày kể từ khi danh mục đấu thầu được phê duyệt. Sau khi được bàn giao đất trên thực địa, nhà đầu tư có 24 tháng để hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và đưa nhà máy vào hoạt động.

UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn, giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, công nghệ và môi trường; đồng thời tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.