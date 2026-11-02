Đà Nẵng đầu tư hơn 172 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

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UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4985/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 19: Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Bàn Thạch.

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án. Đây là dự án thành phần thuộc Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 172,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình được xây dựng trên khu đất thuộc phường Bàn Thạch, với diện tích sử dụng đất khoảng 103.013,27 m². Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III; thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế không nhỏ hơn 50 năm.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật và công viên cây xanh. Các hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm hình thành khu tái định cư, đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân thuộc diện bị ảnh hưởng.

Việc đầu tư khu tái định cư nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, góp phần ổn định đời sống, sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024.