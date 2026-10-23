Đà Nẵng đầu tư hạ tầng, xử lý các điểm ngập úng, cải thiện giao thông

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về phương án đầu tư thoát nước, chống ngập, cải thiện giao thông khu vực cầu Bà Xí, đường Mẹ Suốt và khu vực lân cận.

Về giải pháp trước mắt, TP Đà Nẵng sẽ mở rộng cầu Bà Xí để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; cùng với đó nạo vét, khơi thông tuyến mương đất thượng, hạ lưu cầu Bà Xí nhằm cải thiện khả năng thoát nước trong mùa mưa.

Đường Mẹ Suốt thường xuyên ngập mỗi khi xảy ra mưa lớn.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND phường Hòa Khánh triển khai theo thẩm quyền các giải pháp thuộc giai đoạn trước mắt. Cụ thể, đối với phương án mở rộng cầu Bà Xí thực hiện cải tạo, mở rộng mặt cầu hiện trạng theo hướng tận dụng tối đa kết cấu hiện hữu, bảo đảm bề rộng phần xe chạy tương đương với đường Mẹ Suốt tại khu vực hai bên đầu cầu.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện thẩm tra, thẩm định và tổ chức đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định.

Đối với phương án nạo vét, khơi thông tuyến mương đất thực hiện nạo vét, khơi thông tuyến mương đất thượng, hạ lưu cầu Bà Xí theo hướng tận dụng tuyến mương hiện trạng; xử lý các vị trí bồi lắng, ách tắc, thu hẹp dòng chảy và các vật cản làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước.

Phạm vi nạo vét được xác định trên cơ sở khảo sát hiện trạng, tập trung xử lý các vị trí cần thiết để khơi thông dòng chảy, cải thiện khả năng thoát nước, góp phần hạn chế ngập úng trong mùa mưa. Trước mắt, không thực hiện kiên cố hóa toàn bộ tuyến mương; đối với các vị trí có mặt cắt bị thu hẹp nghiêm trọng, nghiên cứu giải pháp xử lý cục bộ phù hợp nhằm tăng cường khả năng thoát nước.

Rốn ngập đường Mẹ Suốt sẽ được TP Đà Nẵng xử lý dứt điểm.

Trong quá trình triển khai, UBND phường Hòa Khánh nghiên cứu phương án thực hiện theo hướng hạn chế tối đa việc phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng mương tạm, tránh làm tăng tổng mức đầu tư và gây lãng phí. Đồng thời rà soát, xác định khối lượng và kinh phí thực hiện phù hợp với phạm vi, tính chất công việc. Trước khi triển khai, phải rà soát, làm rõ cơ sở xác định khối lượng và dự toán theo quy định.

Về giải pháp lâu dài, TP Đà Nẵng cho hay, việc nghiên cứu tổng thể khu vực để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề xuất giải pháp thoát nước, chống ngập úng phù hợp, hiệu quả là cần thiết.

Nội dung nghiên cứu phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ và phù hợp với các đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chuyên ngành cao độ nền và thoát nước mặt TP Đà Nẵng đã được phê duyệt. Đồng thời xem xét, kết nối đồng bộ với các dự án đang được nghiên cứu, triển khai, như tuyến đường Vành đai phía Tây và tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài.

UBND TP Đà Nẵng thống nhất giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND phường Hòa Khánh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài và dự án tuyến đường Vành đai phía Tây.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có phản hồi kiến nghị của người dân sinh sống tại khu vực đường Mẹ Suốt liên quan tình trạng ngập sâu tại đây vào mỗi đợt mưa lớn. Theo đó, đối với việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư hạ tầng kênh mương chống ngập úng tại khu vực đường Mẹ Suốt và Âu Cơ, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo sở cùng các ngành liên quan khảo sát, xây dựng phương án tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực.

Một số giải pháp được đưa ra là hướng dòng chảy thoát ra sông và vịnh Đà Nẵng nhằm giảm tải cho sông Phú Lộc, hạn chế ngập úng tại phường Hòa Khánh. Trong đó, tuyến cống thoát nước dọc đường Phùng Hưng nối từ kênh Hòa Minh ra vịnh Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho sông Phú Lộc, góp phần giải quyết triệt để tình trạng ngập úng trên địa bàn quận Liên Chiểu, đặc biệt là khu vực quanh đường Mẹ Suốt.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng tiến hành nâng cấp, cải tạo tuyến kênh dọc đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh dẫn ra sông Cu Đê nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ngập úng thường xuyên trên trục đường Âu Cơ, đường số 4 và các vùng lân cận.