Đà Nẵng đầu tư 650 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14H

Một đoạn quốc lộ 14H. (Ảnh: Hồ Quân)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4096/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14H đoạn từ Km60+700 đến Km73+540, từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông.

Dự án có điểm đầu tại Km60+700 thuộc xã Nông Sơn và điểm cuối tại Km73+540 (Km26+700/TSĐ), thuộc xã Quế Phước. Tổng chiều dài tuyến chính khoảng 13,15 km, cùng 1,16 km các tuyến kết nối.

Việc đầu tư nhằm nâng cấp, mở rộng đoạn Quốc lộ 14H theo quy mô được cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời xây dựng, hoàn thiện các công trình cầu, cống và hệ thống thoát nước, nâng cao khả năng khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng của ngập lũ.

Dự án cũng hướng tới cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và khả năng kết nối giữa tuyến Trường Sơn Đông với mạng lưới giao thông khu vực phía Đông, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông tại khu vực phía Tây thành phố.

Theo quyết định, tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế 60 km/h. Mặt cắt ngang nền đường rộng 9 m, gồm 7 m mặt đường và hai lề đường rộng 1 m mỗi bên, trong đó phần gia cố lề mỗi bên rộng 0,5 m. Tải trọng tính toán là trục xe 100 kN, tần suất thiết kế vượt mức đỉnh lũ báo động 3.

Dự án sẽ xây dựng 3 cầu gồm cầu Khe Rinh dài khoảng 96 m, cầu Khe Ré dài khoảng 48 m và cầu Bến Đình dài khoảng 198 m. Các cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, với tải trọng thiết kế hoạt tải xe HL93. Ngoài ra, dự án đầu tư hệ thống cống theo khẩu độ nền đường và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 650 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 89,55 tỷ đồng; chi phí xây dựng 459,59 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác 31,86 tỷ đồng; dự phòng phí 69 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần độc lập: Dự án thành phần 1 thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có tổng mức đầu tư khoảng 89,55 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư; Dự án thành phần 2 thực hiện đầu tư xây dựng công trình, có tổng mức đầu tư khoảng 560,45 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đây là dự án nhóm B, loại công trình giao thông, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027 - 2029 triển khai đầu tư xây dựng.

UBND TP Đà Nẵng giao các chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo quy định, quản lý dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.